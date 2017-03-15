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Как устроен винтовой компрессор

15 марта 2017

Компрессорное оборудование сегодня используется во многих механизмах, обеспечивая их качественную работу. Существует несколько видов компрессоров, которые отличаются конструктивными особенностями.

винтовой компрессор

Каждый из них используется в конкретных условиях, требующих выдерживать определенные нагрузки или выдавать нужную мощность. Более подробно о конструкции компрессоров можно узнать на сайте gk-sk, где также существует возможность их приобретения.

Конструктивные особенности

Винтовые компрессоры очень распространены, так как они очень неприхотливы в работе. Состоит такая система из нескольких механизмов:

  1. Воздушный фильтр всасывающий. Эта конструкция используется для очистки воздуха, попадающего из внешней среды внутрь компрессора.
  2. Входной клапан является одним из органов, с помощью которого выполняется регулировка производительности. Зачастую такие конструкции оснащаются пневматической системой управления.
  3. Винтовой блок является своеобразным «сердцем» компрессора. В состав этого механизма входит два специальных винта, расположенных близко друг возле друга. Каждый из них имеет определенную структуру, которая и позволяет создавать давление.
  4. Ременная передача. С помощью нее выполняется регулировка скорости движения роторов.
  5. Электрический двигатель.
  6. Масляный фильтр. Этот атрибут является очень важным, так как с помощью него выполняется очистка масла, которое после этого снова поступает к вращающимся винтам.

винтвой компрессор

В конструкцию компрессора входит также много других элементов, которые выполняют регулировку и контроль работы всей системы. Более детально узнать ее можно на специализированных сайтах.

Принцип работы

Функционирование компрессора не является довольно сложным. Его можно описать несколькими последовательными шагами:

  • При запуске двигателя приводится в движения винтовая пара. После этого в корпус, где она расположена, подается очищенный воздух и масло.
  • Вращение роторов в такой среде приводит к тому, что создается своеобразное уплотнение, которое и приводит к повышению давления.
  • После этого смесь масла с воздухом пропускается сквозь специальную фильтрующую систему, где она разделяется на отдельные компоненты. При этом газ под давлением выходит в специальное отверстие, а смазка снова подается в рабочий цикл.

Винтовые компрессоры — это универсальные устройства, позволяющие добиться значительной эффективности при относительно простой конструкции.



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