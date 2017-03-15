Как устроен винтовой компрессор

Компрессорное оборудование сегодня используется во многих механизмах, обеспечивая их качественную работу. Существует несколько видов компрессоров, которые отличаются конструктивными особенностями.

Каждый из них используется в конкретных условиях, требующих выдерживать определенные нагрузки или выдавать нужную мощность. Более подробно о конструкции компрессоров можно узнать на сайте gk-sk, где также существует возможность их приобретения.

Конструктивные особенности

Винтовые компрессоры очень распространены, так как они очень неприхотливы в работе. Состоит такая система из нескольких механизмов:

Воздушный фильтр всасывающий. Эта конструкция используется для очистки воздуха, попадающего из внешней среды внутрь компрессора. Входной клапан является одним из органов, с помощью которого выполняется регулировка производительности. Зачастую такие конструкции оснащаются пневматической системой управления. Винтовой блок является своеобразным «сердцем» компрессора. В состав этого механизма входит два специальных винта, расположенных близко друг возле друга. Каждый из них имеет определенную структуру, которая и позволяет создавать давление. Ременная передача. С помощью нее выполняется регулировка скорости движения роторов. Электрический двигатель. Масляный фильтр. Этот атрибут является очень важным, так как с помощью него выполняется очистка масла, которое после этого снова поступает к вращающимся винтам.

В конструкцию компрессора входит также много других элементов, которые выполняют регулировку и контроль работы всей системы. Более детально узнать ее можно на специализированных сайтах.

Принцип работы

Функционирование компрессора не является довольно сложным. Его можно описать несколькими последовательными шагами:

При запуске двигателя приводится в движения винтовая пара. После этого в корпус, где она расположена, подается очищенный воздух и масло.

Вращение роторов в такой среде приводит к тому, что создается своеобразное уплотнение, которое и приводит к повышению давления.

После этого смесь масла с воздухом пропускается сквозь специальную фильтрующую систему, где она разделяется на отдельные компоненты. При этом газ под давлением выходит в специальное отверстие, а смазка снова подается в рабочий цикл.

Винтовые компрессоры — это универсальные устройства, позволяющие добиться значительной эффективности при относительно простой конструкции.