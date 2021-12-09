Высокоскоростная железнодорожная магистраль

Россия — страна дорог, больших и маленьких, узких и широких, хороших и не очень. Для столь масштабной и многокультурной страны проблема дорог и средств передвижения была, есть и остаётся одной из самых насущных. Железнодорожные коммуникации осуществляют доставку грузов и пассажиров, и их возможности совершенствуются с каждым годом.

И если в настоящее время самым быстрым и мобильным является Сапсан, средняя скорость которого около 200 км/ч, то новый модернизированный проект строительства Высокоскоростной Железнодорожной Магистрали (ВСМ) позволит поездам передвигаться со скоростью до 250 км/ч и даже выше!

Комплексный план модернизации

Грандиозный национальный проект модернизации и расширения магистральной инфраструктуры вызывает горячие споры и диспуты в правительстве. В 2013 году был разработан план создания ЖД пути Москва-Казань, что позволило бы осуществить реализацию дальнейших планов строительства ЖД до Екатеринбурга (впоследствии до Китая.

Эта крупнейшая магистраль стала бы одной из составляющих транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай», позволив значительно сократить время перевозки транспортных и пассажирских поездов, преодолевая дистанцию в 800 км за три с половиной часа.

Целесообразность данного проекта находится под вопросом и на данный момент перевозки Россия-Казахстан осуществляются транзитным путём, но быстрая и своевременная связь со странами ближнего зарубежья уже приносит свои плоды, оказывая непосредственное влияние на развитие экономики страны.

Тем не менее, в срок до 2035 года поставлена задача строительства нескольких маршрутов ВСМ. Одной из главных считается магистраль Москва – Санкт-Петербург, с тремя основными подразделениями, а значительная её часть пройдёт через Тверь и Великий Новгород.

В дальнейшем планируется продлить этот маршрут до Хельсинки. Также утверждена разработка проекта ВСМ Москва – Сочи, включающая в себя участки до Тулы, Воронежа и Краснодара, а позднее и до Адлера.

Мобильность и коммуникабельность

Создание высокоскоростных магистралей не только увеличивает качество перевозки и сокращает время следования.

Это в значительной степени повышает пропускные возможности РЖД, поскольку, пути являются настолько перегруженными, что в последнее время приходится ущемлять движение, пропуская лишь часть поездов, что, в свою очередь, создаёт простои и замедляет скорость передвижения.

Реализация нового проекта даст возможность станции Москва-пассажирская принимать до 177 пар грузовых и пассажирских поездов, а центральная ЖД станция Санкт-Петербурга сможет обслужить до 240 пар. В свою очередь, время следования от Москвы до северной столицы будет составлять всего 2 часа 15 минут.

Движение по ВСМ до Краснодара и Адлера откроет новые возможности для развития южных регионов страны, увеличит поток туристов и создаст достойную конкуренцию авиалиниям.