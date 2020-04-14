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Размеры и виды профилей для гипсокартона

14 апреля 2020

Гипсокартон редко используется сам по себе. Сначала сооружают каркас, и уже его обшивают листами гипсокартона. Именно каркас и позволяет создавать нестандартные решения в дизайне интерьера, скрывать проводку и другие коммуникации, визуально изменять стиль помещения. Возводят каркас из специального профиля. Широкий выбор профиля для гипсокартона в Днепропетровске предлагает интернет-магазин https://dnepr.kub.in.ua/gipsokarton-i-profil/profil-dlja-gipsokartona/.

Что это такое

Это металлический профиль, обычно из алюминия, из которого сооружают «скелет» будущей конструкции. Он не универсальный. Существует несколько видов профиля, в зависимости от назначения. Поэтому важно подобрать подходящий профиль, чтобы конструкция получилась надежная, долговечная, безопасная и прочная.

В противном случае что-то может пойти не так: искривится конструкция, места стыков листов разойдутся и т. д. Можно условно разделить профили на 3 группы, в зависимости от того, что именно с их помощью планируется делать. Это профили:

  • потолочные
  • для стен и сооружения межкомнатных перегородок
  • для арок

Основные виды профилей

Потолочный

Из самого названия становится понятно, что данная группа профилей используется при сооружении гипсокартонных подвесных потолков. Для создания такой конструкции используют следующие виды профиля:

Стоечный профиль. Длина составляет в среднем 2,5-4 м. В зависимости от параметров потолка, можно отрезать нужную длину. В ширину профиль достигает 6 см. А высота полок доходит до 2,8 см.

Направляющий потолочный профиль. Такой профиль выпускается длиной до трёх метров. Толщина обычно составляет 0,55 мм. Высота доходит до 2,8 см, в ширину до 2,7 см.

Профиль. Используется для тех же целей, что и направляющий. Его длина доходит до 3-4 м. В ширину профиль равен: 5-10 см. Боковые полки имеют высоту 4 см.

Перегородочный

Используется для создания гипсокартонных перегородок, а также внутренней обшивки стен. Применяются следующие профили:

Направляющий профиль. Ширина спинки может доходить до 0,75 см, а полки — до 0, 45 см.

Стоечный профиль. Здесь ширина спинки может варьироваться в пределах 0,5-1,0 см, а ширина полки равна 0,5 см во все вариантах.

Усиленный (UA). Используется для дверных проемов при сооружении перегородок. Он очень прочный и выдерживает повышенные нагрузки. Длина может достигать 3-6 м. Основание может иметь ширину до: 5-10 см, а Боковые части равны: 4 см.

Угловой (ПУ защитный)

Длина до 3 м

Сечение в среднем составляет: 25×25х0,4 мм

Маячковый (ПМ). В длину такой профиль может достигать 3 метров, в ширину — до 6 см.

Существует еще специальный арочный профиль, если необходимо соорудит такие конструкции. Приобретать профиль для гипсокартона обязательно нужно качественный, предварительно сделав расчеты, чтобы не осталось ничего лишнего и всего хватило.

Не стоит забывать и про крепежи, специально предназначенные для этих целей. Лучше все купить в одном месте.



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