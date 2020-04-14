Размеры и виды профилей для гипсокартона

Гипсокартон редко используется сам по себе. Сначала сооружают каркас, и уже его обшивают листами гипсокартона. Именно каркас и позволяет создавать нестандартные решения в дизайне интерьера, скрывать проводку и другие коммуникации, визуально изменять стиль помещения. Возводят каркас из специального профиля. Широкий выбор профиля для гипсокартона в Днепропетровске предлагает интернет-магазин https://dnepr.kub.in.ua/gipsokarton-i-profil/profil-dlja-gipsokartona/.

Что это такое

Это металлический профиль, обычно из алюминия, из которого сооружают «скелет» будущей конструкции. Он не универсальный. Существует несколько видов профиля, в зависимости от назначения. Поэтому важно подобрать подходящий профиль, чтобы конструкция получилась надежная, долговечная, безопасная и прочная.

В противном случае что-то может пойти не так: искривится конструкция, места стыков листов разойдутся и т. д. Можно условно разделить профили на 3 группы, в зависимости от того, что именно с их помощью планируется делать. Это профили:

потолочные

для стен и сооружения межкомнатных перегородок

для арок

Основные виды профилей

Потолочный

Из самого названия становится понятно, что данная группа профилей используется при сооружении гипсокартонных подвесных потолков. Для создания такой конструкции используют следующие виды профиля:

Стоечный профиль. Длина составляет в среднем 2,5-4 м. В зависимости от параметров потолка, можно отрезать нужную длину. В ширину профиль достигает 6 см. А высота полок доходит до 2,8 см.

Направляющий потолочный профиль. Такой профиль выпускается длиной до трёх метров. Толщина обычно составляет 0,55 мм. Высота доходит до 2,8 см, в ширину до 2,7 см.

Профиль. Используется для тех же целей, что и направляющий. Его длина доходит до 3-4 м. В ширину профиль равен: 5-10 см. Боковые полки имеют высоту 4 см.

Перегородочный

Используется для создания гипсокартонных перегородок, а также внутренней обшивки стен. Применяются следующие профили:

Направляющий профиль. Ширина спинки может доходить до 0,75 см, а полки — до 0, 45 см.

Стоечный профиль. Здесь ширина спинки может варьироваться в пределах 0,5-1,0 см, а ширина полки равна 0,5 см во все вариантах.

Усиленный (UA). Используется для дверных проемов при сооружении перегородок. Он очень прочный и выдерживает повышенные нагрузки. Длина может достигать 3-6 м. Основание может иметь ширину до: 5-10 см, а Боковые части равны: 4 см.

Угловой (ПУ защитный)

Длина до 3 м

Сечение в среднем составляет: 25×25х0,4 мм

Маячковый (ПМ). В длину такой профиль может достигать 3 метров, в ширину — до 6 см.

Существует еще специальный арочный профиль, если необходимо соорудит такие конструкции. Приобретать профиль для гипсокартона обязательно нужно качественный, предварительно сделав расчеты, чтобы не осталось ничего лишнего и всего хватило.

Не стоит забывать и про крепежи, специально предназначенные для этих целей. Лучше все купить в одном месте.