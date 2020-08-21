В современной розничной торговле, а соответственно иногда и в оптовой тоже, большую роль играет упаковочная тара. Один из интересных распространенных вариантов – Bag in Box (BIB), а потому стоит ознакомиться с особенностями этой системы, а также и со сферой ее применения.

Что представляет собой такая система упаковочной тары

Это современное изделие, которое можно встретить на полках большинства магазинов, правда уже с товаром внутри. Bag in box представляет собой многослойный пакет, который помещен в ящик, бочку, картонную коробку или какую-то другую жесткую оболочку.

Благодаря такой конструкции удается добиться не только герметичности, но и защиты от множества агрессивных факторов окружающей среды. Вот почему Bag in box будет использоваться еще довольно долго, пока не изобретут что-то принципиально новое и более удовлетворяющее потребностям современного человечества.

Система используется во множестве сфер промышленности и торговли, и даже сложно себе представить отрасль, где такая продукция была бы не нужна. Конечно, где-то такой тары нужно больше, а где-то – меньше, но она в любом случае распространена, пожалуй, шире, чем какая-либо другая.

Важно понимать, что вариантов тары системы Bag in box много, и они довольно сильно различаются между собой, так что в каждом конкретном случае стоит подходить к выбору с учетом специфики отрасли и продукции, которую планируется хранить.

Также стоит подумать и об эстетической составляющей, по крайней мере, когда речь идет о розничной торговле.

Как правильно выбрать такую тару

Для этого стоит проанализировать потребности своей компании. Каждый конкретный продукт нуждается в индивидуальном выборе упаковки. Учитываются свойства товара, а также и то, будет ли он продаваться в таре, или она нужна только для хранения.

Важно выбрать такие изделия Bag in box, которые являются оригинальными. Для этого стоит обратиться к надежному продавцу, который не предложит тары сомнительного качества и происхождения. А для этого очень важно проверить репутацию магазина, и лучше, чтобы она была безупречной.

Грамотно произведенная тара Bag in box – это изделие, изготовленное в стерильных условиях на оборудовании, специально разработанном для производства такой продукции. Вот почему не помешает прочитать побольше о производителе и о том, как налажены у него производственные процессы.

Покупая конкретную упаковку, стоит также читать отзывы непосредственно о ней. А еще лучше, если есть отзывы об использовании такой упаковки для хранения и транспортировки такой же продукции. Такие отзывы могут снять ряд вопросов. Но в любом случае выбор должен совершаться на основе оценки эксперта.

О чем еще стоит подумать

Не стоит ориентироваться на чужой опыт без его анализа. Далеко не все решения, принимаемые в сфере логистики и торговли, являются оптимальными. В этом легко убедиться, если немного посмотреть на современную практику в разных сферах.

Вот почему даже если какая-то упаковка кем-то активно используется для такой же продукции, это еще не повод поступать также. Стоит подумать, проконсультироваться с экспертами и производителем упаковки. Возможно, есть вариант, который будет куда как более рационален.

Сегодня Bag in box применяется во множестве сфер. Упаковка отличается высоким качеством, и уже давно для многих является приоритетной. Конечно, очень важно приобретать такую продукцию у надежного производителя и продавца, чтобы не столкнуться с подделкой или испорченными изделиями.