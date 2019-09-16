VPS сервер переводиться как «виртуальный выделенный сервер», и представляет собой хостинг современного типа, в котором есть приличная вычислительная мощность для сервера и настраиваемое, простое управление.

Клиент оформляет тариф у компании, предоставляющей vds сервер, и в зависимости от оплаты получает личный сервер, на котором может размещать любые программы, настраивать по своему желанию и размещать там любую информацию или услугу.

Какой тариф вы бы не выбрали, вам будет предоставлено определенное количество ресурсов системы (это количество будет зависеть от выделенной оперативной памятью и возможностями процессора).

Таким образом, покупатель будет стопроцентно получать именно то количество ресурсов, которое указанно в тарифе. Этот показатель будет доступен вам на постоянной основе, ведь на физическом сервере всегда есть запасное количество свободный ресурсов, которыми вы сможете пользоваться.

Чем виртуальный сервер выделенного типа лучше обычного хостинга?

При определенном тарифе пользователь VPS имеет полные права администратора сервера, кроме полного доступа к машинам и процессом, связанным с управлением процессора. По сравнению с обычными хостингами у этого сервера имеются следующие преимущества:

Вы можете устанавливать любые ПО на сервер и любые типы настроек и приложений.

Возможность ставить библиотеки любых версий или же менять существующие.

Вы можете контролировать все процессы, всех посетителей и файлов, которые размещаются на сайте.

Вы можете создавать на сервере неограниченное количество сайтов различного типа, рассчитанные на любое количество посетителей.

Какие ПО изначально присутствуют на сервере?

При покупке сервера данного типа у вас уже будут установлены ПО следующих типов:

Операционная система типа Fedora Core 7, CentOs 5 или же Debian 5.0, на ваш выбор или тип заказанного сервера.

Сервер типа WWW.

Сервер типа SSH.

Вы можете в любой момент поставить или настроить дополнительные ПО несколькими способами. При помощи специальной системы управления ПО или же методом компиляции, используя уже имеющиеся коды, при активации уровня суперпользователя.

Благодаря приобретению сервера данного типа вы сможете гарантированно создавать качественные и полностью функционирующие сайты и быть уверенными в их надежном хранении.