Что такое микрозайм и как его получить

Каждому человеку для каких-либо целей нужны деньги. Ведь довольно часто бывает так, что возникает непредвиденная ситуация и требуются немалые суммы, которые просто негде и не у кого взять в займы.

В этой ситуации приходится спасаться при помощи кредитов. Но не всегда их выдают банки, так как возможен отказ по определённым причинам. Именно в этот момент придётся обратиться в микрофинансовую организацию. Много полезной информации про микрозаймы и микрокредиты можно прочитать на сайте loanmoney.ru.

Стоит отметить, что в настоящее время их довольно много. Но не каждая организация работает честно, что иногда приводит к негативным последствиям.

Микрозаймом называют выдачу незначительной суммы средств от организации. При этом процентная ставка у них довольно высокая. Многих такие кредиты привлекают из-за того, что практически никаких документов предоставлять не нужно. Но микрозайм даётся на очень короткий срок. В основном вернуть деньги, да ещё и с процентами, стоит в течение 7 – 30 дней.

Фирмы, которые выдают микрозаймы, находятся в специальном государственном реестре. Но стоит заметить, что регулирующие такую работу законы являются в настоящее время не достаточно прочными. При этом развитие бизнеса происходит стремительно. В связи с этим, договор необходимо перед подписанием изучить максимально внимательно.

Кто и когда выдаёт микрозайм

Очень часто за микрозаймами люди обращаются в следующих ситуациях:

Нет времени на оформление банковского кредита.

Нет смысла брать простой кредит. Такое бывает в ситуациях, когда на короткое время нужна небольшая сумма средств.

Банк просто не выдаёт кредит человеку по какой-либо определённой причине.

У каждой организации собственные особенности получения микрозайма. Это связано с различными требованиями владельца. Для каждой из категорий граждан присутствуют собственные преимущества получения таких кредитов. Погашение кредита в микрофинансовой организации можно осуществлять когда угодно клиенту.

Помимо этого, кредитная история клиента не проверяется, а документация о месте работы не требуется. Период выдачи кредита можно будет продлить на определённое время. При этом для оформления кредитного договора необходимо минимальное количество времени. Также можно деньги взять взаймы в режиме онлайн.

Но у микрозайма присутствуют и свои отрицательные стороны. Главными из них можно считать то, что присутствует риск попасть на мошенников. А в случае просроченного возвращения средств организация имеет право дело передать коллекторам.