идеи за чашечкой кофе

Монтаж объемных букв

21 июня 2018

Реклама — двигатель торговли. Конечно же, вам известно такое выражение. Реклама торговой точки, бренда должна быть яркой, читаемой в любое время суток и запоминающейся.Монтаж объемных букв

Существует огромное количество способов и художественных методов, чтобы сделать рекламу именно такой. Один из таких инновационных методов — применение в рекламе объемных букв.

Где заказать такую вывеску, как ее установить? Нет ничего проще, наберите в строке поиска https://smartl.net/ideas/obemnye-bukvy и ваше желание исполнится, бизнес расцветет и прибыль неуклонно будет расти.

Что необходимо учитывать при заказе объемных букв как рекламы

Вот несколько нюансов, о которых нужно знать:

  • установка такого вида рекламы возможно и на крышах, фасадах, балконах;
  • необходимо учитывать, что при монтаже, может быть необходимо применение электромонтажных работ, что влияет на стоимость в сторону ее увеличения;
  • рассчитать розу ветров и в зависимости от этого показателя правильно рассчитать необходимую потребность в крепежных элементах;
  • учитывать возможность демонтажа и обновления и переноса, обеспечить доступ различных служб для проведения этих операций;
  • перед установкой необходимо пройти процедуру согласования установки рекламы с разрешительными организациями;
  • разместить объемные буквы с соблюдением правил безопасности.

Монтаж объемных букв

Способы монтажа объемных букв

Совет: перед тем как заказывать рекламу в виде объемных букв, следует пройти процесс согласования установки такого вида рекламы. Очень часто городские власти предъявляют особые требования к подсветке, к размеру букв.

В современных условиях выполняется несколько способов монтажа объемных букв:

  • монтаж букв на рамку или решетку. Самый удобный и распространенный тип монтажа, позволяющий установить рекламу в практически в любом месте. Объемные буквы крепят на раму, а уже раму крепят на стену;
  • дистанционный монтаж. Способ, при котором отдельно взятая буква крепится к поверхности. Реклама при таком крепеже очень эффектно смотрится и днем и в темное время суток, она как бы парит в воздухе;
  • монтаж объемных букв на основу (подложку). Основой для крепления может быть деревянный, металлический лист, сетка.

Лицом любого предприятия является его рекламная вывеска — это как бы заявка о себе, о своих намерениях. Чем качественней, эффектней, ярче будет выглядеть реклама вашего бренда, предприятия, тем удачней пойдет бизнес. Эти задачи помогут решить объемные буквы.



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