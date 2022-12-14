Каждая компания, осуществляющая свой бизнес на территории Российской Федерации, обязана вести бухгалтерский учёт. Это требование закреплено на законодательном уровне. Отказ от его выполнения или выявленные нарушения (скрывающие хищения налогов, например) может повлечь за собой уголовную ответственность. При наличии нарушений, восстановить бухучёт никогда не поздно. Профильные специалисты предлагают соответствующие услуги.

Бухгалтерские и налоговые услуги помогут восстановить налоговую отчётность и избежать штрафных санкций со стороны государства. Сроки проведения восстановительных работ зависят во многом от объёма предстоящей работы, а также от компетентности специалистов, занятых в восстановлении.

Классические этапы восстановления бухучёта

Комплексный подход в означенной работе подразделяется профессионалами на 3 этапа:

аудит;

восстановление документальной базы;

проверка проведённых работ, отправка отчётности в налоговую.

На этапе аудита важно выявить все существующие к настоящему моменту нарушения. Здесь и закладывается общий план восстановительных работ в отношении налоговой документации компании.

Выполняется проверка операций в бухучёте, анализу подвергаются все счета компании, проверка ведётся по основным налогам: УСН, налог на прибыль, НДС и т.д.

На втором этапе уже начинается непосредственное восстановление документов. Специалисты делают запросы; работают с партнёрами, чтобы сверить взаиморасчёты; формируют акты сверки и т.д.

Предлагаемые подходы к восстановлению бухучёта

Ситуации могут быть очень различны. Не всегда бухучёт приходится восстанавливать с нуля. Как правило, речь идёт о ликвидации ошибок, которые были допущены некомпетентными бухгалтерами (привлекаемые аутсорсеры).

Специалисты предлагают сотрудничество в следующих форматах: восстановление без зарплатного блока; предоставление отчётности заказчику без внесения корректировок; сдача нулевой отчётности и т.д.

Благодаря этому заказчик может выбрать тот пакет помощи, который наиболее точно покроет его потребности в профессиональной помощи.

Как правило, необходимость в восстановлении бухгалтерского учёта возникает после проверок со стороны налоговой инспекции. Хотя, нелишним будет привлечь специалистов и перед налоговой проверкой, чтобы избежать возможных штрафных санкций.

В видео специалист даёт рекомендации по началу восстановления бухгалтерского учёта: