Современный интернет наполнен бесконечным количеством сайтов, приложений и сервисов, соцсетей – в которых для пользования услугами, информацией, требуется регистрация.

Самый частый вариант – необходимо указывать телефонный номер, на который потом присылается СМС-сообщение с проверочным кодом. После его ввода, регистрация завершается. Большая проблема в том, что на всех сервисах обычно не разрешается заводить больше одного профиля, а также блокируются абоненты отдельных стран, регионов. Эту проблему, а также сохранение конфиденциальности решают виртуальные номера SMS сервиса SMS2МАХ.

Что такое виртуальные номера

Виртуальные номера реализуются средствами IP-телефонии – без проводов и мобильных сот, через облачные сервисы и серверы, распределенные по миру.

Так обеспечивается отказоустойчивость и помехозащищенность, сохранение в тайне ваших IP-адресов.

Для работы с виртуальными номерами достаточно компьютера с гарнитурой или гаджета (смартфона), с подключением в интернет. Вы можете приобрести бесконечное число номеров с низкими тарифами.

Когда придет СМС на номер, оно перенаправится через облако к вам на компьютер или на телефон с переадресацией. Вы получите код в сообщении, а основной номер остается неизвестным.

Когда вы регистрируетесь, виртуальный номер можно привязать к любой стране, независимо от вашего местоположения. На сайте регистрации высветится ваша виртуальная страна. Так вы обойдете любые санкции и блокировки, и зарегистрируетесь сколько угодно раз.

После разовых регистраций вам на основной номер не будут приходить бесконечные предложения по телефону и через СМС. Еще одна выгода – разово оплачивать продукты (услуги) на ресурсах, которым нельзя доверять.

Кому полезен виртуальный СМС-номер

Пользоваться номерами для СМС удобно и выгодно:

Для анонимности, обхода блокировок стран и отдельных приложений, соцсетей.

Чтобы регистрировать много профилей в сетях, где разрешен только один.

Пользоваться криптовалютами и криптобиржами, электронными кошельками, которые не работают с вашей страной.

Пользоваться зарубежными интернет-магазинами для покупок, обходя их ограничения.

Маркетологам, собирающим аналитику и статистику по сотням и тысячам профилей на ресурсах и в сетях.

Большим компаниям, корпорациям с

CRM, имеющим многочисленный профили сотрудников.

Номер для СМС можно арендовать надолго, или для проведений разовой регистрации, после чего он аннулируется.