Как работает Оборудование для Резки Стропов
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Как работает Оборудование для Резки Стропов

5 июля 2025

Из-за строения канатов у стропов и функционального назначения, для их резки требуется специальное оборудование – ручное, механическое, гидравлическое, электрическое.

Резать канаты для стропов на производстве нужно при их изготовлении, чтобы обеспечивать ровный срез и регулировать необходимую мерную длину, или при замене поврежденного элемента. После такого среза канат удобно обжимается для установки на нем детали – например, крюка или петли под него. Оборудование для Резки Стропов можно выбрать на сайте ir-mash.ru.

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Виды оборудования для резки

Существую такие виды:

  • Ручные – в виде резаков, термоножей (режут и запаивают), ножей-стропорезов.
  • На гидравлике – в виде гидравлических резаков и тросорезов. Мощные механизмы могут резать стальные тросы на стропы, диаметр которых до 20 мм, также кабели алюминиевые и медные.
  • Электрические станки – производственное высокопроизводительное оборудование выполняет холодную и горячую резку в автоматическом режиме.

Высокоточное и производительное оборудование для резки стропов производит завод промышленной гидравлики «Ирмаш».

Автоматизированный модуль АМР

АМР-32 по заданной программе разматывает и мерно режет стальные тросы, канаты.

Модуль оснащен электронными приборами для точного измерения отрезков для резания. Канат режется в нужных местах с помощью инновационной технологии – термофрикционного метода. Его достоинство – при резке основная структура тросов и канатов остается целой, без разрушений.

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Таким способом достигается высокая точность и чистота реза.

Перемещение троса – подачей с помощью пневмоцилиндра, амортизирующего нагрузки, и поддерживающего прижимные ролики для стабилизации протяжки. Скорость подачи легко регулируется при конкретных условиях.

Контроль за работой ведет оператор из безопасной зоны с помощью пульта управления.

Процесс массовой порезки в процессе производства выполняется в автоматическом режиме.

Протягивание каната выполняется со скоростью до 0,4 м/с. Программа на резку настраивается заранее, при необходимо легко перенастраивается на разную мерную длину отрезков стропа и нужные диаметры.

Диапазон допустимых диаметров для резания 12-60 мм, они выбираются при запуске и настройке программы.

Габариты оборудования 2050×1320х2000 мм при массе 800 кг. Модуль огорожен со всех сторон по бокам и сверху оградительной безопасной сеткой.

При работе оборудования окружающий персонал безопасно изолирован от производственного процесса.



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