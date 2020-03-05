Что такое форекс простыми словами

Что такое Форекс? Наверняка, каждый задавался данным вопросом хоть раз в жизни после увиденной рекламы или отзывов в интернете.

По существу, Форекс — это валютный рынок, где ежедневно происходят сотни тысяч операций с валютой и другими инструментами. Для того, чтобы разбираться в тематике инвестиций, необходимо немного разъяснить основные принципы и правила работы данного рынка. Множество полезной информации о торговле на рынке форекс можно найти на популярном форуме трейдеров http://tlap.com/forum.

Форекс — что это?

Форекс – международный валютный рынок, где каждый желающий может получить доступ к торговле валютой через выбранного брокера. В совокупности Форекс не имеет определенного места расположения, где бы базировались сотни компьютеров и сервер, ответственные лица и аналитический отдел, и тем более нет официального сайта.

Валютный рынок является внебиржевым, и представляется в виде совокупности отношений по купле и продаже валют между участниками, где ликвидность обеспечивается (наличие достаточного объема валют) поставщиками ликвидности, кем выступают крупные банковские учреждения.

Под понятием торговли на форекс подразумеваются спекулятивные торги иностранными валютами.

Термины в форекс

терминология включает в себя определение каждой стороны сделки, а также иных участников. Трейдер — непосредственный участник торговли, действующий из личных интересов получения прибыли.

На первых этапах трейдер не может самостоятельно совершать сделки, и привлекает брокера, или дилера. Для участия в сделках на валютном рынке используются специальные приложения, или программы, именуемые терминалом.

Таким образом, брокер — это лицо, или компания, представляющая интересы инвестора, выводит средства напрямую на рынок. В то время дилинговый центр, или дилер, может вести подобную деятельность, либо соединять активы в один общий, чтобы выступать с совокупным пакетом (суммой), тем временем рассчитывая клиентов по котировкам из личных средств.

Как работать на форекс?

Работа с форекс заключается в обороте валют. Трейдер, используя специальное программное обеспечение, отслеживает интересующие пары (то есть соотношение валют), решаясь купить или продать валюту, в зависимости от ожидаемого роста на падение или подъем цены, открывает сделку.

Данная команда переходит на сервер компании (или лица) брокера, где при взаимодействии с поставщиками ликвидности сразу высчитывается текущее положение, результат сделки в терминал трейдера.

В зависимости от ожиданий, трейдер закрывает сделку вручную, либо проставляет предельные значения прибыли или убытка, чем провоцирует автоматическое закрытие сессии.

Важным аспектом является то, насколько надежен брокер, через которого собирается работать трейдер (иными словами, кому доверяет управление активами). От репутации и компетентности посредника зависит плодотворность выполненных манипуляций по купле продаже валют.

Что важно знать?

Валютная биржа не лотерея, поэтому действия наугад, или наобум здесь не уместны. Рассчитывать на везение также не стоит, так как процентное соотношение неудачных сделок и вероятности оправдать вложения всегда стремится к равенству, что только опустошит денежный счет клиента.

Важно действовать согласно стратегии, а лучше придерживаться нескольких, таким образом можно добиться неплохих результатов и минимизировать потери. Умение придет с опытом, в котором есть место как взлетам, так и падениям. Бросать дело после первой неудачи также не следует, лучше хорошо проанализировать весь процесс, понять ошибки и впредь не повторять их.

Полезно отслеживать истории успешных сделок, и перенимать у их участников бесценный опыт, стремится к получению знаний в сфере мониторинга крупных представителей торгов.