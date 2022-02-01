Виды приставных лестниц и стремянок

Лестницей называется инструмент, который позволяет человеку подниматься на высоту. В РФ на лестницы до сих пор действует ГОСТ 24258–88. Визуально подобное сооружение представляет собой две вертикальные опоры, выполняемые из прочных материалов. Между опорами располагаются перемычки – ступени лестницы. Лестницы, представленные в свободной продаже, указаны далее: навесные; свободностоящие; приставные (наклонные или вертикальные).
На сайте spb.lestniza.ru представлен широкий ассортимент лестниц. Выбрать модель под имеющийся бюджет не составит труда. Стремянкой называют устойчивую конструкцию, позволяющую работнику осуществлять действия на высоте. Стремянка в отличие от лестницы не нуждается в вертикальной опоре.
Из каких материалов изготавливаются лестницы и стремянки?
Производители используют:
- алюминий;
- сталь;
- композитные материалы (стекловолокно, углеволокно).
Алюминиевые лестницы – самые распространённые на рынке. Среди их преимуществ следует выделить относительно небольшой вес и стойкость к коррозии. При воздействии влаги алюминий не ржавеет в отличие от стали.
Лестницы из стали существенно тяжелее алюминиевых моделей. В случае стремянок это можно считать преимуществом. Так как чем тяжелее стремянка, тем она устойчивее.
Вне зависимости от материала или типа стремянки, нельзя подниматься выше метровой отметки до верхней части.
И лестницы, и стремянки располагают резиновыми или ПВХ башмаками. Они надеваются на опоры конструкции, предотвращая скольжение.
Критерии для выбора лестницы/стремянки
Выбор подобного оборудования следует основывать на типе выполняемых работ. Универсальных вариантов не существует. Например, предполагается использовать лестницу/стремянку внутри помещений или снаружи.
Если лестница/стремянка используется электриком, то в обязательном порядке сооружение должно иметь электротехническую защиту (не проводить электрический ток).
Быть может, лестницу приобретает специалист, который часто перемещается с одного объекта на другой. Здесь нужда лестница/стремянка, которая не создаёт дополнительных проблем в логистике (многосекционная, складная).
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В видео сравниваются различные модели стремянок и лестниц: