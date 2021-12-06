Как выбрать алюминиевую раскладную лестницу-трансформер и какие виды есть

Лестницы-трансформеры эффективно зарекомендовали себя при выполнении небольших строительных, монтажных, электротехнических и хозяйственных работ. Они легкие, надежные, и легко приводятся в удобную форму для конкретного вида работ. Раздвижные алюминиевые лестницы-трансформеры в Новосибирске в широком ассортименте представлены в интернет-магазине lestnicatransformer.ru.

При выборе такой лестницы нужно обращать внимание на ее качество, соответствующее условиям работы на высоте, и выбирать такие ее параметры из инструкции, которые будут соответствовать условиям и параметрам планируемых работ.

Что такое лестница-трансформер

Трансформер представляет собой набор четырех одинаковых лестниц из алюминиевого профиля, которые соединены между собой в общую конструкцию с помощью прочных металлических шарниров.

Такая конструкция позволяет превращать ее в одну из нескольких стандартных комбинаций, форма которой необходима для выполнения конкретной сиюминутной операции.

В обозначении этих лестниц первыми стоят две цифры со знаком умножения, обозначающие ее конструкцию: 4 х Х. Первая цифра постоянная и показывает, что конструкция состоит из четырех отдельных лестниц – звеньев в конструкции.

А вторая цифра показывает, сколько ступеней в каждой лестнице. Эта цифра может быть: Х = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По этой цифре можно видеть, какой размер лестницы.

На двух концах крайних лестниц смонтированы горизонтальные стабилизаторы для устойчивости, с резиновыми насадками для сцепления с поверхностью.

Трансформер может собираться в три основные комбинации:

Приставная лестница собирается из четырех звеньев в одну линию, и на шарнирах защелкиваются фиксаторы для жесткости.

Стремянка. Трансформируется из четырех звеньев в две линии, соединенные вверху буквой «Л».

Мост буквой «П». По бокам крайние лестницы, а две средние лестницы образуют горизонтальную перекладину. Такая конструкция может использоваться в качестве строительных подмостей.

Габаритная ширина трансформерных лестниц в двух исполнениях – 350 и 400 мм, диаметры стальных шарниров – 80 и 100 мм.

Толщина стенки профиля составляет 1,3 и 2 мм. Перекладины лестниц имеют рифление против скольжения.

Допустимый полезный вес для конструкции в режиме стремянки – до 150 кг, в режиме приставной лестницы – 100 кг.

Выбор лестниц-трансформеров

Последовательность выбора можно описать следующим алгоритмом:

Определить для себя перечень возможных работ и условий, где нужно будет применять трансформер.

Выбрать максимальный размер трансформера для планируемых условий работ, исходя из размера 4 х Х.

Исходя из условий работ, выбрать исполнение лестницы – обычное или усиленное.

Сверить необходимые условия с инструкцией по эксплуатации на изделие. Проверить комплектацию, наличие заглушек на краях и резиновых насадок на стабилизаторе.

Проверить целостность конструкции и прочность соединений, правильность геометрии, завальцовку перекладин лестницы.

Отдельно проверить работоспособность и надежность работы шарниров.

Правильность выбора лестницы-трансформера обеспечит успешность выполнения запланированных работ и надежную эксплуатацию в дальнейшем.