Виды чердачных лестниц и особенности монтажа

В доме со скатной крышей есть чердак – пространство, определенной площади. Использоваться оно может по-разному. Для хозяйственных нужд и в качестве жилого помещения с обустройством системы отопления. Доступ на чердак обеспечивается с помощью лестниц, которые бывают разных конструкций, выполненные из различных материалов.

Производители наладили выпуск чердачных лестниц в комплекте с люками, которые легко монтируются собственными силами, с использованием небольшого набора инструментов. Чердачные лестницы от производителя в широком ассортименте представлены на сайте www.bukwood.ua.

Разновидности чердачных лестниц

Распространены три вида чердачных лестниц, различных по своей конструкции, способу установки, эксплуатации.

Каждая конструкция обладает своими преимуществами и недостатками:

Стационарные. Маршевая или винтовая лестница. Традиционный вариант для частного домостроения. Требуют наличия большого свободного пространства, отличаются эстетичностью, надежностью, безопасностью пользования. Изготавливаются из дерева, металла, в комбинированном варианте. Декорируется различными отделочными материалами. Дорогостоящая конструкция, требующая значительных капиталовложений.

Переносные. По конструкции обыкновенная стремянка, которую при необходимости можно использоваться в других целях, например, чтобы что-то достать с антресолей. Отличаются доступной ценой, в сложенном виде не занимают много места, используются только при необходимости. В плане безопасности не самый лучший вариант.

Приставные. Современные модели имеют несколько секций, которые могут выдвигаться на определенную высоту. Изготавливаются из стали, алюминия. Используются при необходимости попасть на чердак, после чего убираются на хранение в кладовку.

Складные. Один из самых популярных вариантов чердачных лестниц. Сочетают в себе все преимущества стационарных и приставных конструкций. Надежны и безопасны в эксплуатации. Продаются в комплекте с люком. Материал изготовления – металл и древесина хвойных и лиственных пород.

Критерии выбора

Какому варианту отдать предпочтение, личный выбор каждого собственника загородного дома с чердаком.

Если чердачное помещение будет переоборудоваться под мансарду, то в этом случае самым оптимальным вариантом будет стационарная конструкция.

Если в качестве технического помещения, то уместны будут два других вариантов, при этом складные намного удобнее в эксплуатации, хотя и стоят на порядок дороже приставных переносных лестниц.