Виды чердачных лестниц и особенности монтажа

В доме со скатной крышей есть чердак – пространство, определенной площади. Использоваться оно может по-разному. Для хозяйственных нужд и в качестве жилого помещения с обустройством системы отопления. Доступ на чердак обеспечивается с помощью лестниц, которые бывают разных конструкций, выполненные из различных материалов.
Производители наладили выпуск чердачных лестниц в комплекте с люками, которые легко монтируются собственными силами, с использованием небольшого набора инструментов. Чердачные лестницы от производителя в широком ассортименте представлены на сайте www.bukwood.ua.
Разновидности чердачных лестниц
Распространены три вида чердачных лестниц, различных по своей конструкции, способу установки, эксплуатации.
Каждая конструкция обладает своими преимуществами и недостатками:
- Стационарные. Маршевая или винтовая лестница. Традиционный вариант для частного домостроения. Требуют наличия большого свободного пространства, отличаются эстетичностью, надежностью, безопасностью пользования. Изготавливаются из дерева, металла, в комбинированном варианте. Декорируется различными отделочными материалами. Дорогостоящая конструкция, требующая значительных капиталовложений.
- Переносные. По конструкции обыкновенная стремянка, которую при необходимости можно использоваться в других целях, например, чтобы что-то достать с антресолей. Отличаются доступной ценой, в сложенном виде не занимают много места, используются только при необходимости. В плане безопасности не самый лучший вариант.
- Приставные. Современные модели имеют несколько секций, которые могут выдвигаться на определенную высоту. Изготавливаются из стали, алюминия. Используются при необходимости попасть на чердак, после чего убираются на хранение в кладовку.
- Складные. Один из самых популярных вариантов чердачных лестниц. Сочетают в себе все преимущества стационарных и приставных конструкций. Надежны и безопасны в эксплуатации. Продаются в комплекте с люком. Материал изготовления – металл и древесина хвойных и лиственных пород.
Критерии выбора
Какому варианту отдать предпочтение, личный выбор каждого собственника загородного дома с чердаком.
Если чердачное помещение будет переоборудоваться под мансарду, то в этом случае самым оптимальным вариантом будет стационарная конструкция.
Если в качестве технического помещения, то уместны будут два других вариантов, при этом складные намного удобнее в эксплуатации, хотя и стоят на порядок дороже приставных переносных лестниц.