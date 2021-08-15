Как заработать деньги на своем Телеграм канале
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Как заработать деньги на своем Телеграм канале

15 августа 2021

Мессенджер Telegram до недавнего времени был запрещённым в нашей стране. Сейчас он официально стал легализованным и его активно используют. Преимуществом данного мессенджера является то, что здесь можно создавать свои каналы, которые могут читать не только контакты, но и огромное количество подписчиков.

Каналы могут быть закрытыми и открытыми. В большинстве случаев они открыты и любой желающий, если ему интересен контент который здесь транслируется, может подписаться на него. Никого не удивит тот факт, что все эти возможности быстро начали монетизировать, и сейчас с помощью телеграм-канала можно неплохо зарабатывать. Правда далеко не все знают, каким именно образом можно зарабатывать деньги. Читать подробнее про создание бизнеса на телеграм каналах можно на сайте telegram-kanal.ru.

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Как зарабатывать деньги с помощью канала в Телеграм

На самом деле их большое количество.

Но, наиболее эффективными являются следующие способы:

  • Продажа рекламы. Раскрученный канал с большой аудиторией продаёт рекламодателям рекламные посты за определенные деньги. Чем крупнее канал и больше подписчиков, тем дороже стоимость одного поста.
  • Продажа какого-то продукта или услуги. Это может быть что-то авторское, либо какой-нибудь магазин или что-то ещё. Часто в телеграм-каналах продают различные курсы и другие инфопродукты.
  • Продать сам канал. Можно активно раскрутить канал, собрать большое количество живой аудитории, а потом этот канал продать новому владельцу, который уже будет использовать его на своё усмотрение.

Насколько это перспективно

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Здесь трудно делать какие-то прогнозы, если человек только собирается создавать канал,и пока не уверен точно, что именно будет транслировать, какую тематику выберет, как активно планирует этим заниматься.

Можно сравнить данную сферу, например, с бизнесом. У кого-то получается, а у кого-то нет. Если обратить внимание,то лучше всего дела идут у тех, кто упорно занимается своим делом, вкладывает время и деньги, ищет что-то интересное, что будет востребовано у клиентов и покупателей.

Такую же аналогию можно провести с Телеграм-каналами, впрочем как и с любыми пабликами и группами в других социальных сетях.

Нужно найти интересную нишу, публиковать уникальный контент, который будет востребован. В этом случае успех гарантирован. Что касается размеров заработка, то всё зависит от раскрученности канала и количества живой аудитории, которая регулярно смотрит новости и публикации.

Это может быть от нескольких сотен рублей до нескольких сотен тысяч руб в месяц.



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