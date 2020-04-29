Виды плиточного клея для внутренних работ

Если требуется выполнись облицовочные работы, то рекомендуется обращать внимание не только на вид, текстуру, качество отделочного материала, но и на составы, с помощью которых они будут фиксироваться к поверхности.

В последнее время массовое распространение получили клеевые смеси, разные по составу. Это позволяет выбрать клей для конкретного вида отделочного материала – керамическая плитка, керамогранит, натуральный или искусственный камень и типа основания – каменное, полимерное, стеклянное или гисокартон. По доступной цене плиточный клей в Днепропетровске можно найти в строительном магазине https://dnepr.kub.in.ua/kleevye-smesi/klej-dlja-plitki/.

Разновидности современных клеевых составов

Клей универсальный. Самый распространенный вид клея, который подходит для большинства видов облицовочных работ. Его используют когда требуется облицевать поверхности керамической плиткой небольших и средних размеров, создать качественный пол в ванной комнате, кухне, прихожей.

Усиленные клеевые составы. Предназначен для фиксации облицовочных материалов больших размеров и веса. Например, керамогранит, который при стандартных размерах 300×300 и 400×400 см является относительно тяжелым материалом. Характеризуются усиленные клеевые составы повышенной адгезией к подложке, стойкость к негативному воздействию статических или динамических нагрузок.

Влагостойкие клеевые смеси. Оптимальный вариант для облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей в ванной комнате, на кухне. В промышленности они подойдут для отделки пола, стен в автомастерских, автомойках, где постоянно происходит непосредственный контакт поверхностей с водой. Маки водостойкого клея обладают высокими гидроизоляционными свойствами, некоторые в совеем составе содержат специальные добавки, которые исключают возможность образования плесени.

Клей для прозрачных облицовочных материалов. Широкое использование стеклянных блоков, мозаики, стеклянной плитки сподвигнуло производителей изобрести клеевой состав, который хорошо бы крепил такие материалы к поверхности, при этом был бы практически не виден с внешней стороны. И такой состав был изобретен, а в качестве основы стал служить белый цемент. Белый шов при укладке стеклянных блоков к тому же смотрится намного эстетичнее, чем при использовании любых других кладочных материалов.

Выбирать клей необходимо и с учетом особенностей отделываемых поверхностей. Для гипоскартона потребуется одна марка клея, для кирпича. Бетона, дерева совсем другая.