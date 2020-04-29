он думал и был вознагражден идеей

Виды плиточного клея для внутренних работ

29 апреля 2020

Если требуется выполнись облицовочные работы, то рекомендуется обращать внимание не только на вид, текстуру, качество отделочного материала, но и на составы, с помощью которых они будут фиксироваться к поверхности.

В последнее время массовое распространение получили клеевые смеси, разные по составу. Это позволяет выбрать клей для конкретного вида отделочного материала – керамическая плитка, керамогранит, натуральный или искусственный камень и типа основания – каменное, полимерное, стеклянное или гисокартон. По доступной цене плиточный клей в Днепропетровске можно найти в строительном магазине https://dnepr.kub.in.ua/kleevye-smesi/klej-dlja-plitki/.

Разновидности современных клеевых составов

  • Клей универсальный. Самый распространенный вид клея, который подходит для большинства видов облицовочных работ. Его используют когда требуется облицевать поверхности керамической плиткой небольших и средних размеров, создать качественный пол в ванной комнате, кухне, прихожей.
  • Усиленные клеевые составы. Предназначен для фиксации облицовочных материалов больших размеров и веса. Например, керамогранит, который при стандартных размерах 300×300 и 400×400 см является относительно тяжелым материалом. Характеризуются усиленные клеевые составы повышенной адгезией к подложке, стойкость к негативному воздействию статических или динамических нагрузок.
  • Влагостойкие клеевые смеси. Оптимальный вариант для облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей в ванной комнате, на кухне. В промышленности они подойдут для отделки пола, стен в автомастерских, автомойках, где постоянно происходит непосредственный контакт поверхностей с водой. Маки водостойкого клея обладают высокими гидроизоляционными свойствами, некоторые в совеем составе содержат специальные добавки, которые исключают возможность образования плесени.

  • Клей для прозрачных облицовочных материалов. Широкое использование стеклянных блоков, мозаики, стеклянной плитки сподвигнуло производителей изобрести клеевой состав, который хорошо бы крепил такие материалы к поверхности, при этом был бы практически не виден с внешней стороны. И такой состав был изобретен, а в качестве основы стал служить белый цемент. Белый шов при укладке стеклянных блоков к тому же смотрится намного эстетичнее, чем при использовании любых других кладочных материалов.

Выбирать клей необходимо и с учетом особенностей отделываемых поверхностей. Для гипоскартона потребуется одна марка клея, для кирпича. Бетона, дерева совсем другая.



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