Что нужно для установки кондиционера в квартире

Стоимость современных кондиционеров уже давно стала доступной, и позволить себе такое устройство может любой среднестатистический гражданин нашей страны. Более подробную информацию про цены на установку кондиционеров в Киеве можно узнать на сайте https://domoviy.com/bt/ceny-na-ustanovku-kondicionerov-kiev.

Нередко покупатели решают не обращаться к специалисту и самостоятельно устанавливают кондиционер. Прежде чем начать это делать, лучше хорошенько подумать, убедиться в том, что получится осуществить правильно монтаж и ничего не испортить.

Предварительно необходимо подготовить все необходимые инструменты.

Что потребуется для установки кондиционера в квартире

Для начала необходимо подготовить все необходимые инструменты.

Это:

Инструмент для вальцовки

Напильник

Стремянка

Резак медным трубам

Строительный перфоратор

Вакуумный насос

Строительный уровень

Дрель

Карандаш для разметки

Основные этапы установки кондиционера в квартире

Для начала необходимо определиться, где будет расположен внутренний и внешний блок кондиционера.

Затем в стене делается сквозное отверстие для того чтобы проложить трубы и кабель. Сначала устанавливается внешний блок, затем внутренний, всё соединяется и подключается к электросети.

Если квартира расположена на высоком этаже, монтаж внешнего блока самостоятельно делать нельзя, так как это представляет серьезную опасность для случайных прохожих внизу. Если квартира расположена слишком высоко, следует обратиться к специалистам, чтобы осуществить монтаж внешнего блока.

Услуги специалистов

Несмотря на кажущуюся простоту, на практике при самостоятельной установке кондиционеров, многие люди, не являющихся специалистами, сталкивается с большим количеством проблем и препятствий.

Поэтому, чтобы не тратить своё время и деньги, нервы, если уверенности нет, лучше сразу обратиться к специалистам. В итоге это обойдется и дешевле, и работа будет выполнена намного быстрее с гарантией качества.

Когда следует устанавливать кондиционер

В принципе, разницы никакой нет. В идеале лучше чтобы это была сухая тёплая погода. Это обеспечит максимально комфортные условия для тех, кто осуществляет монтаж, особенно внешнего блока.

Но, если не получилось установить его весной или летом, монтаж можно осуществить абсолютно в любое время года. Лучше это сделать заранее до начала сезона, чтобы к моменту, когда возникнет острая необходимость в корректировке микроклимата в квартире, соответствующее оборудование было в наличии.