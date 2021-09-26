Виды экипировки и инвентаря для футбола

Футбол продолжает оставаться самой популярной командной, спортивной игрой на планете. В футбол играют вне зависимости от возраста, пола, национальности. Футбольные ивенты мирового уровня собирают у экранов телевизоров миллионы людей. Звёзды футбола имеют статус героев планеты, стяжают любовь фанатов и баснословные гонорары. Каждый член футбольной команды должен быть натренирован. Это касается не только физической выносливости.

Интернет-магазин Team Sports предлагает широкий ассортимент футбольного инвентаря. Он может быть не только игровым, но и тренировочным. Эффективность тренировок футболистов во многом зависят от включения разнообразного инвентаря в тренировочный процесс на регулярной основе.

Обязательный инвентарь для футбола

В эту категорию можно отнести:

футбольные мячи;

футбольные ворота;

угловые флажки;

свисток арбитра и секундомер;

табло замены игрока.

Это минимальный набор, позволяющий проводить футбольные матчи в соответствии с установленными правилами федерации футбола.

Футбольный мяч часто обладает весом в 400-450 г. Это стандарт. Небольшой разброс возникает из-за применения различных материалов в производстве. В отличие от баскетбольного, футбольный мяч накачивается воздухом не более, чем до 1 атм.

Тренировочный инвентарь футболистов

Здесь опционал значительно шире: манекены и подставки для них; мяч для тренировки чеканки; эспандеры; платформы для балансирования; координационные лестницы; утяжелители для ног, парашюты для бега и т.д.

Одним из главных навыков футболиста является возможность работы с мячом на высоких скоростях при беге. Кроме того, должен быть отработан навык перепрыгивания подкатов со стороны защитников команды-оппонента.

Для тренировки этого игрового момента используются беговые барьеры.

Манекены на подставках устанавливаются для пробивания штрафных ударов. Футболист должен уметь в прямом смысле «огибать» мячом «стенку» из футболистов противника.

Особое внимание на тренировках уделяется скоростным качествам футболиста и его выносливости. В этих целях используются парашюты и утяжелители. Парашют привязывается к поясу и затрудняет бег футболиста при ускорениях. Футбольные утяжелители в отличие от утяжелителей, применяемых в единоборствах, крепятся прямо на стопу, а не на щиколотку.

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В видео показан выбор спортивного снаряжения: