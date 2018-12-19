Что такое международная перевозка

Понятие «международная перевозка» знакомо, наверное, всем. Некоторые слышали о нем из средств массовой информации, другие же познали на личном опыте. Но так или иначе, международные грузоперевозки присутствуют в жизнедеятельности страны и ее населения. Само по себе название «международная перевозка» отвечает на вопрос, что это такое.

Международная перевозка решает вопрос, необходимости транспортировки габаритных и негабаритных грузов, вещей и товаров, а также людей, на большие расстояния вне территории страны. На сегодняшний день есть много компаний, которые предоставляют услуги именно по международным перевозкам. С более подробной информацией о предоставлении такого рода услуг можно ознакомиться на сайте aviv-trans.com. В данной статье более детально поговорим именно о международных перевозках, какие они бывают, каким законом регулируются.

Виды международных перевозок

Ранее уже говорили о том, что при помощи международной перевозки могут перевозиться самые разные грузы, разных габаритов и количества.

Давайте рассмотрим, какие же могут быть перевозки, и каким транспортом осуществляются:

Автомобильным транспортом. Есть возможность перевозить самые разные грузы, достаточно быстрая перевозка. Также к положительным моментам можно отнести то, что нет необходимости перегрузок товара. Груз загружается в одной точке и едет до конечной, где происходит разгрузка. Железнодорожным транспортом. Перевозка данным видом транспорта очень схожа с перевозкой автомобильным транспортом. Воздушным транспортом. Груз может быть доставлен на протяжении дня. Груз максимально защищен. Также большим плюсом этого вида перевозки есть то, что не нужно оформлять транзит. Морским транспортом. Перевозка по водным ресурсам одна из самых доступных и дает возможность транспортировать груз на самые дальние расстояния, в различные географические точки мира.

Международная перевозка отличается от внутренней перевозки тем, что помимо контроля национальным законодательством, есть еще и контроль международно-правовой.

Каждая из международных перевозок контролируется различными законодательными актами и договорами.

Разберем детальнее: