он думал и был вознагражден идеей

Что такое международная перевозка

19 декабря 2018

Понятие «международная перевозка» знакомо, наверное, всем. Некоторые слышали о нем из средств массовой информации, другие же познали на личном опыте. Но так или иначе, международные грузоперевозки присутствуют в жизнедеятельности страны и ее населения. Само по себе название «международная перевозка» отвечает на вопрос, что это такое. Что такое международная перевозка

Международная перевозка решает вопрос, необходимости транспортировки габаритных и негабаритных грузов, вещей и товаров, а также людей, на большие расстояния вне территории страны. На сегодняшний день есть много компаний, которые предоставляют услуги именно по международным перевозкам. С более подробной информацией о предоставлении такого рода услуг можно ознакомиться на сайте aviv-trans.com. В данной статье более детально поговорим именно о международных перевозках, какие они бывают, каким законом регулируются.

Виды международных перевозок

Ранее уже говорили о том, что при помощи международной перевозки могут перевозиться самые разные грузы, разных габаритов и количества.

Давайте рассмотрим, какие же могут быть перевозки, и каким транспортом осуществляются:

  1. Автомобильным транспортом. Есть возможность перевозить самые разные грузы, достаточно быстрая перевозка. Также к положительным моментам можно отнести то, что нет необходимости перегрузок товара. Груз загружается в одной точке и едет до конечной, где происходит разгрузка.
  2. Железнодорожным транспортом. Перевозка данным видом транспорта очень схожа с перевозкой автомобильным транспортом.
  3. Воздушным транспортом. Груз может быть доставлен на протяжении дня. Груз максимально защищен. Также большим плюсом этого вида перевозки есть то, что не нужно оформлять транзит.
  4. Морским транспортом. Перевозка по водным ресурсам одна из самых доступных и дает возможность транспортировать груз на самые дальние расстояния, в различные географические точки мира.

Что такое международная перевозка

Международная перевозка отличается от внутренней перевозки тем, что помимо контроля национальным законодательством, есть еще и контроль международно-правовой.

Каждая из международных перевозок контролируется различными законодательными актами и договорами.

Разберем детальнее:

  • перевозка автомобильным транспортом контролируется международной конвенцией, которая контролирует перевозку именно этим транспортом с 1956 г;
  • перевозка железнодорожным транспортом регулируется соглашением социалистических стран с 1974 г;
  • воздушный транспорт находится под контролем конвенции об унификации некоторых правил с 1929 г;
  • для контроля перевозки морским транспортом также были приняты и подписаны договора и конвенции.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • serge: Оценить реально можно стоимость самих работ, если их будут выполнять профессионалы. Частные лица берут...
  • serge: Промо одежда для промо акций. Тут вроде все понятно, аналогию можно провести. Пусть ее создают специально и не...
  • serge: Понятно, что в домашних условия разукрасить карточку можно только красками или маркером. Нанести сложный...
  • serge: Теперь производство типографии не заметить никак нельзя. Кругом куча постеров, листовок, рекламных объявлений...
  • Арсений: Обращался к журналистам, чтобы помогли решить вопрос с миграционным учетом и легализацией который я не мог...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика