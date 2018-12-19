Что такое международная перевозка

Понятие «международная перевозка» знакомо, наверное, всем. Некоторые слышали о нем из средств массовой информации, другие же познали на личном опыте. Но так или иначе, международные грузоперевозки присутствуют в жизнедеятельности страны и ее населения. Само по себе название «международная перевозка» отвечает на вопрос, что это такое.
Международная перевозка решает вопрос, необходимости транспортировки габаритных и негабаритных грузов, вещей и товаров, а также людей, на большие расстояния вне территории страны. На сегодняшний день есть много компаний, которые предоставляют услуги именно по международным перевозкам. С более подробной информацией о предоставлении такого рода услуг можно ознакомиться на сайте aviv-trans.com. В данной статье более детально поговорим именно о международных перевозках, какие они бывают, каким законом регулируются.
Виды международных перевозок
Ранее уже говорили о том, что при помощи международной перевозки могут перевозиться самые разные грузы, разных габаритов и количества.
Давайте рассмотрим, какие же могут быть перевозки, и каким транспортом осуществляются:
- Автомобильным транспортом. Есть возможность перевозить самые разные грузы, достаточно быстрая перевозка. Также к положительным моментам можно отнести то, что нет необходимости перегрузок товара. Груз загружается в одной точке и едет до конечной, где происходит разгрузка.
- Железнодорожным транспортом. Перевозка данным видом транспорта очень схожа с перевозкой автомобильным транспортом.
- Воздушным транспортом. Груз может быть доставлен на протяжении дня. Груз максимально защищен. Также большим плюсом этого вида перевозки есть то, что не нужно оформлять транзит.
- Морским транспортом. Перевозка по водным ресурсам одна из самых доступных и дает возможность транспортировать груз на самые дальние расстояния, в различные географические точки мира.
Международная перевозка отличается от внутренней перевозки тем, что помимо контроля национальным законодательством, есть еще и контроль международно-правовой.
Каждая из международных перевозок контролируется различными законодательными актами и договорами.
Разберем детальнее:
- перевозка автомобильным транспортом контролируется международной конвенцией, которая контролирует перевозку именно этим транспортом с 1956 г;
- перевозка железнодорожным транспортом регулируется соглашением социалистических стран с 1974 г;
- воздушный транспорт находится под контролем конвенции об унификации некоторых правил с 1929 г;
- для контроля перевозки морским транспортом также были приняты и подписаны договора и конвенции.