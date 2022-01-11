Виды переплета документов и как он делается

Несмотря на продолжающееся развитие цифровых носителей информации, бумага не спешит сдавать свои позиции. До сих пор печатная информация, нанесённая на бумажный носитель, востребована и пользуется спросом. Некоторая сложность заключается в создании переплётов – соединении листов с печатной информацией. Типографии и полиграфические центры предлагают массу технологий, позволяющих получить в кратчайшие сроки том.

Переплёт документов нередко выполняется с использованием современных полимерных пружин, бесклеевым способом. Во-первых, это удешевляет стоимость готовой печатной продукции. Во-вторых, позволяет получить том на руки в кратчайшие сроки.

Популярные виды переплёта

Зачастую в перечне услуг современного полиграфического центра можно найти:

брошюровка с применением металлических скоб;

пружинный переплёт;

переплёт с применением проволочной петли «Wire-O»;

мягкий переплёт (его также называют КБС);

переплёт MetalBlind;

переплёт с применением полиграфических винтов.

Брошюровка – самый распространённый вид переплёта. С его помощью легко и быстро можно скрепить издания с 80 и более полосами. В переплёте участвуют от 1 до 3 металлических скобок.

Конечный результат получается прочным, но неразборным.

Для скрепления применяется либо печатная машина, либо проволокошвейное оборудование. Если выполняется прошивка скобами внакидку, максимальное количество страниц – 128.

Максимально быстрый вид переплёта

К экспресс-переплёту можно отнести: пластиковую пружину, Wire-O и MetalBlind. В первом случае в листах вырубается прямоугольные отверстия. Сквозь них и продевается пластиковая пружина.

Такой вариант переплёта особенно рекомендован студентам для оформления курсовых работ, рефератов. Пружина нередко применяется в производстве календарей и рабочих тетрадей.

Большую популярность приобрёл переплёт MetalBlind. Суть в том, что блок листов зажимается при помощи металлического профиля. Его также называют металлическим каналом.

Результат по прочности ничуть не уступает типичной книге в твёрдом переплёте. В случае необходимости металлический канал можно разжать и вытащить листы без повреждений.

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В видео показано производство твёрдого переплёта: