Картриджи Ксерокс: технические характеристики и особенности

Картридж Ксерокс — это разработка фирмы, которая уже более 70 лет производит копировальную и печатную технику, занимая лидирующие позиции, в том числе и на постсоветском рынке. Компания предлагает своим клиентам надежные и практичные принтеры, а также совместимые комплектующие. Устройства этой фирмы использовались еще в СССР. Но широкую известность этот бренд получил в 90-е годы благодаря хорошему соотношению цена-качество и удачной рекламной кампании.

Популярность фирмы была велика, из-за чего чуть ли не всю копировальную технику в те времена называли “ксероксами”.

Как устроен картридж Ксерокс?

Любой картридж для лазерного принтера — это сложное устройство, состоящее из разных деталей. Оно представляет собой сменный блок, содержащий такие расходные материалы как фоторецептор и краска (тонер).

Картридж для принтера Ксерокс состоит из таких компонентов:

отсек для отработки;

отсек для краски;

фотобарабан;

чека уплотнения;

лезвие уплотнения;

заряженный вал;

магнитный вал;

очищающий нож;

дозирующий нож.

Краска из отсека наносится равномерным слоем на магнитный вал, который контактирует с фотобарабаном.

Лазер отмечает нужные точки на барабане картриджа Ксерокс, затем на него переносится тонер. Бумага прокручивается и прижимается к валу переноса, на нее попадает краска. Ракель снимает с фотобарабана остатки тонера, и отработанный материал попадает в соответствующий отсек. Остаточный заряд снимается специальным валом. Ресурс у этого вала намного больше, чем у барабана (он может пережить более 30 заправок тонером).

В каких устройствах используются картриджи Ксерокс?

Печатное устройство лазерного типа состоит из 3 основных частей:

микросхема;

блок печати;

съемный картридж.

Листы из нижнего и верхнего отверстий для бумаги подают 2 отдельных рабочих узла. Захват осуществляется с помощью роликов.

Когда бумага поступает на печать, микросхема направляет световые лучи на блок передачи изображения. В результате цифровые данные становятся рисунком на бумаге. Вращение фотобарабана осуществляется за счет вала. Барабан получает заряд от расположенного рядом роллера. Величину заряда определяют настройки печати, полученные от соответствующей платы.

Тонер, который подается из картриджа для принтера Ксерокс, состоит из крошечных полимеров, смешанных с красителями. Картинка, полученная с помощью тонера, более четкая по сравнению с чернилами из струйного принтера.