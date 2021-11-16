Как изготавливают печати и штампы
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Как изготавливают печати и штампы

16 ноября 2021

Печати и штампы с самым разнообразным содержанием и формой используются во всех сферах хозяйственной и коммерческой деятельности. Они нужны, чтобы заверить серьёзные юридические или государственные документы, и для простой отметки в путевом листе или заявке. По выгодным ценам печати и штампы в Красноярске изготавливает компания mc2012.ru.

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Способы изготовления штампов и печатей

Всего существуют четыре способа изготовления печатей и штампов:

  • Полимерный метод засветки дешёвый и быстрый. За 15 минут печать будет готова. Такие печати можно использовать только для оттисков на бумаге, и только водорастворимыми красками. Мелкий текст у них плохо различим. Со временем печати теряют форму и качество.
  • Метод лазерной гравировки на резине – более дорогой способ получить высококачественную печать с микроскопическими оттисками. Оборудование формирует качественный оттиск, а материал — плотная резина сохраняет форму и качество на долгие годы. Такие печати могут оставлять на любом материале даже химическими веществами.
  • Метод наполнения краской или чернилами пористой резины штампа или печати. Этот метод слабо распространён. Его недостаток – нужно специально заправлять чернилами.
  • Метод выжимной печати – дорогой специальный метод для серьёзных официальных документов. Изготавливаются специальные малые станки, выполняющие на бумаге эффектный рельефный оттиск. Это редкое оборудование для отдельных специальных случаев.

Что нужно для изготовления печатей и штампов

В стране каждый год открываются или меняют юридическую форму сотни тысяч новых предприятий, и им всем нужны новые печати и штампы.

Для их изготовления нужны качественные материалы и качественное оборудование.

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Для изготовления основных юридических печатей ГОСТ обязывает использовать специальную резину, сохраняющую форму и упругость долгие годы, но не полимеры, быстро меняющие форму и качество.

Полимеры используют для изготовления рядовых штампов.

В состав специального оборудования для полимерной засветки входят:

  • Камера экспонирующая;
  • Шкаф жаровой для сушки;
  • Мойка автоматическая.

Для производства используются специальные фото полимеры, плёнки и химические реагенты.

Более сложное и дорогое оборудование – для нанесения микротекстов по резине лазерной гравировкой. Пример – российско-американское оборудование unigrafica, изготавливающее печати типа «Графика М» на резине Super Speed с гарантийным сроком службы штампов и печатей 10 лет.

Конечно, лучше всего использовать печати с резиновой формой и лазерной гравировкой, чтобы избежать через пару лет юридических разбирательств по достоверности оттисков печати предприятия.



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