Как изготавливают печати и штампы

Печати и штампы с самым разнообразным содержанием и формой используются во всех сферах хозяйственной и коммерческой деятельности. Они нужны, чтобы заверить серьёзные юридические или государственные документы, и для простой отметки в путевом листе или заявке. По выгодным ценам печати и штампы в Красноярске изготавливает компания mc2012.ru.
Способы изготовления штампов и печатей
Всего существуют четыре способа изготовления печатей и штампов:
- Полимерный метод засветки дешёвый и быстрый. За 15 минут печать будет готова. Такие печати можно использовать только для оттисков на бумаге, и только водорастворимыми красками. Мелкий текст у них плохо различим. Со временем печати теряют форму и качество.
- Метод лазерной гравировки на резине – более дорогой способ получить высококачественную печать с микроскопическими оттисками. Оборудование формирует качественный оттиск, а материал — плотная резина сохраняет форму и качество на долгие годы. Такие печати могут оставлять на любом материале даже химическими веществами.
- Метод наполнения краской или чернилами пористой резины штампа или печати. Этот метод слабо распространён. Его недостаток – нужно специально заправлять чернилами.
- Метод выжимной печати – дорогой специальный метод для серьёзных официальных документов. Изготавливаются специальные малые станки, выполняющие на бумаге эффектный рельефный оттиск. Это редкое оборудование для отдельных специальных случаев.
Что нужно для изготовления печатей и штампов
В стране каждый год открываются или меняют юридическую форму сотни тысяч новых предприятий, и им всем нужны новые печати и штампы.
Для их изготовления нужны качественные материалы и качественное оборудование.
Для изготовления основных юридических печатей ГОСТ обязывает использовать специальную резину, сохраняющую форму и упругость долгие годы, но не полимеры, быстро меняющие форму и качество.
Полимеры используют для изготовления рядовых штампов.
В состав специального оборудования для полимерной засветки входят:
- Камера экспонирующая;
- Шкаф жаровой для сушки;
- Мойка автоматическая.
Для производства используются специальные фото полимеры, плёнки и химические реагенты.
Более сложное и дорогое оборудование – для нанесения микротекстов по резине лазерной гравировкой. Пример – российско-американское оборудование unigrafica, изготавливающее печати типа «Графика М» на резине Super Speed с гарантийным сроком службы штампов и печатей 10 лет.
Конечно, лучше всего использовать печати с резиновой формой и лазерной гравировкой, чтобы избежать через пару лет юридических разбирательств по достоверности оттисков печати предприятия.