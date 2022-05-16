Абсолютным бестселлером в России в сегменте коммерческого транспорта для грузоперевозок остаётся ГАЗель. Автомобиль «Газель Некст» хоть и имеет в своём конструктиве некоторые детали от предшествующих генераций, является новым продуктом. Производитель позиционирует его, как целое семейство, адаптированное для решения различных задач (от грузоперевозок до перевозок людей).

Компания «Автоград» предлагает помощь в приобретении коммерческого транспорта на базе ГАЗель НЕКСТ. В ассортименте автодилера присутствуют не только автофургоны, но и автобусы, цельнометаллические фургоны. Ниже представлены технические характеристики ГАЗель НЕКСТ и особенности автомобиля.

Исполнения ГАЗель NEXT

Сегодня на рынок Горьковский автомобильный завод поставляет ГАЗель в следующих исполнениях:

бортовая платформа;

универсальное шасси (под установку дополнительных надстроек, в том числе спецоборудования);

автобус;

цельнометаллический фургон.

Автомобиль отличается высокими эксплуатационными характеристиками: надёжность, экономичность, ресурс.

Предлагается, в том числе автомобиль с удлинённой колёсной базой.

Фактически, современная ГАЗель является универсальной базой, которая может использоваться для широкого спектра задач не только в грузоперевозках, но и в сельском хозяйстве, пассажироперевозках, обслуживании муниципальной собственности (коммуникации, строительные объекты и т.д.).

Используемые двигатели

В линейке силовых агрегатов представлены следующие варианты:

УМЗ Evotech А274;

УМЗ Evotech А275 LPG;

Cummins ISF2.8s4129P.

Наиболее распространёнными двигателями остаются силовые установки УМЗ. Первый устанавливается в базовые модификации ГАЗели. Его рабочий объём в 2,69 л. позволяет снимать 106,8 л.с. Крутящий момент (максимум) — 220,5 Нм.

Однако у компаний, использующих коммерческий транспорт, большей популярностью пользуется УМЗ Evotech А275 LPG. Эта силовая установка изначально питается пропаном. Расход газа при 80 км/ч составляет всего 14 кубов.

При этом мощность газового двигателя и его крутящий момент практически не отличаются от бензинового аналога. Паспортный ресурс силовой установки составляет 400 тыс. км. (с учётом регулярного технического обслуживания).

В видео реальный владелец рассказывает о преимуществах и недостатках ГАЗели НЕКСТ после 5 месяцев владения: