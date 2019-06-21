Что такое срочный выкуп авто

Сочный выкуп автотранспортных средств, мотоциклов, катеров в любом техническом и правовом состоянии сегодня осуществляют многие финансовые организации.

Когда срочно потребовалась крупная сумма денег, можно самостоятельно продать собственный автомобиль. С финансовой точки зрения, это самый выгодный способ, зато по срокам, самый долговременный.

Поэтому услуга «срочный выкуп авто» пользуется определенной популярностью, хотя кроме очевидных преимуществ, несет в себе еще и ряд недостатков. Подробную информацию о срочном выкупе авто в Алматы можно смотреть по ссылке.

Положительные моменты срочного выкупа автотранспортных средств

быстрое оформление сделки и соответственно, получение крупной суммы денег;

снижение риска быть обманутым недобросовестным покупателем;

широкий перечень условий, по которым может быть совершена сделка, начиная от получения наличных и заканчивая покупкой нового автомобиля с доплатой.

Из недостатков можно отметить один, но существенный – оценен автомобиль будет по цене гораздо ниже рыночной.

Требование к автотранспортным средствам

Сегодня выкупаются практически любые автомобили – после ДТП, находящиеся в залоге, купленные по кредиту. Но в каком бы состоянии не находился автомобиль, воспользоваться услугой может только собственник автотранспортного средства или имеющий на руках генеральную доверенность.

Битые автомобили принимаются к проведению оценки в том случае, если нет серьезного нарушения геометрии кузова. Кроме этого, автотранспортного средство должно быть «чистым» в правовом отношении.

Кроме этого, у каждой финансовой организации, занимающейся срочным выкупом автомобилей, могут быть ряд собственных требований, с которыми надо обязательно ознакомиться до подписания договора.

Процессуальные тонкости

Сегодня у каждой серьезной организации, занимающей выкупом автомобилей, есть свой сайт в интернете, на котором можно оставить заявку или узнать номера контактных телефонов.

После одобрения заявки, автомобиль доставляется по указанному адресу, чтобы была произведена профессиональная оценка его технического состояния. Услуги оценщика автовладельцем не оплачиваются, что является несомненным плюсом.

В некоторых случаях автоэксперт может выехать для проведения оценки к месту стоянки автомобиля. После оценки автотранспортного средства, обговаривается окончательная цена и если стороны приходят к обоюдному согласию, подписывается договор.