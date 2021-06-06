Виды и характеристики промышленных LED светильников

Любая промышленная площадка нуждается в эффективном освещении. При проектировании промышленных зданий особое внимание уделяется интенсивности естественного освещения. Дополнительно к нему прорабатывается схема размещения источников искусственного освещения. Важно, чтобы освещение обеспечивало комфорт работникам на протяжении всего рабочего дня. Присутствующие мерцания неизбежно ведут к расфокусировке внимания – отсюда травматизм на рабочем месте.

Если предприятие нуждается в современных промышленных светильниках на светодиодах, смотрите здесь ассортимент. Ниже опишем особенности и технические нюансы выбора промышленных светильников.

Классификация промышленных световых приборов

Общераспространённой остаётся классификация по назначению:

дежурные;

общие;

рабочие;

аварийные.

Также распространена классификация по методу закрепления на поверхности: потолочные; настенные; опорные; головные; подвесные; консольные; встраиваемые; ручные.

Подчеркнём, что все технические аспекты промышленного освещения стандартизированы. Для определённого помещения (производственный цех, склад, котельная и т.д.) разработаны чёткие и строгие нормы освещения.

До сих пор многие производственные площадки освещаются галогеновыми лампами. Они хоть и выполняют свою задачу, но уступают светодиодным аналогам по ряду технических моментов (ресурс, надёжность, отсутствие мерцания, экономия электроэнергии и т.д.).

Преимущества светодиодов над любыми аналогами

Переход на светодиодное освещение – правильный подход. Он позволит руководству промышленного объекта достичь многих преимуществ.

Светодиодные светильники ввиду своей конструкции могут обладать повышенной степенью защиты от негативного воздействия окружающей среды. Отдельные светильники могут даже функционировать при погружении в воду.

Производственная площадка часто располагает компрессорным оборудованием, станками. Это неминуемо ведёт к возникновению разрушительных вибраций, распространяющихся по полу, стенам помещения.

Светодиодные светильники невосприимчивы к вибрационным нагрузкам.

Несмотря на то, что цена светодиодного светильника выше аналога с газоразрядными лампами, в процессе эксплуатации светодиоды неоднократно себя окупят (хотя бы за счёт экономии электричества, не говоря уже о высоком ресурсе).

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В видео представлен обзор ламп для промышленных светильников: