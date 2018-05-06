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Как проверить наличие лицензии на такси

6 мая 2018

Такси — это один из сервисов современного города, позволяющий сделать жизнь чуточку комфортней. Сегодня подобной деятельностью занимается очень много людей.Как проверить наличие лицензии на такси

При выборе такси важно учитывать множество факторов, от которых зависит стоимость и качество услуг. Узнать, как правильно подобрать соответствующую организацию можно на сайте http://lvivtaxi.com/.

Основные понятия

Лицензия представляет собой специальное разрешение на определенный вид деятельности человека. Сегодня подобные документы стали обязательными и для таксистов. Это позволяет контролировать всю работу подобного вида транспорта.

Получить лицензию на такой вид деятельности сегодня не составляет особого труда. Оформление подобной документации может занимать от 3 до 5 дней. Чтобы ускорить подобную процедуру желательно доверять ее специальным компаниям, занимающимся такой деятельностью.

Для оформления лицензии следует подать небольшой пакет документов:

  1. Свидетельство о регистрации или специальная выписка из ЕДРПОУ.
  2. Техпаспорт на ваше транспортное средство. Если это юридическое лицо, то подаются все паспорта автомобилей, которые планируется использовать в качестве такси.
  3. Временные регистрационные талоны на транспортные средства.
  4. Информация о юридическом или физическом лице, оформляющем лицензию. Сюда можно отнести, как паспорт, так и подтверждающие документы компании.
  5. Информация таксометре. Зачастую здесь указываются его технические параметры.

Как проверить наличие лицензии на такси

Проверяем лицензию

Сегодня в нашей стране вся информация о выданных лицензиях содержится в единой базе данных. Поэтому проверить наличие этого документа не составляет труда. Сделать это можно на сайте http://irc.gov.ua в разделе поиска. Алгоритм проверки здесь довольно простой. Следует просто ввести данные в форму и отправить ее на проверку.

Перед тем как приступать к процессу, желательно также прочесть условия, которые можно найти в соответствующем разделе сайта. Здесь присутствует возможность поиска по нескольким основным полям:

  • физическое лицо-предприниматель;
  • юридическое лицо;
  • серия и номер лицензии.

Выбрав один из удобных вариантов можно быстро получить нужное вам решение. Обратите внимание, что от этого зависит также и скорость поиска. Альтернативным вариантом проверки могут стать также соответствующие государственные органы, куда следует обратиться с запросом.



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