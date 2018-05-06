Как проверить наличие лицензии на такси

Такси — это один из сервисов современного города, позволяющий сделать жизнь чуточку комфортней. Сегодня подобной деятельностью занимается очень много людей.

При выборе такси важно учитывать множество факторов, от которых зависит стоимость и качество услуг. Узнать, как правильно подобрать соответствующую организацию можно на сайте http://lvivtaxi.com/.

Основные понятия

Лицензия представляет собой специальное разрешение на определенный вид деятельности человека. Сегодня подобные документы стали обязательными и для таксистов. Это позволяет контролировать всю работу подобного вида транспорта.

Получить лицензию на такой вид деятельности сегодня не составляет особого труда. Оформление подобной документации может занимать от 3 до 5 дней. Чтобы ускорить подобную процедуру желательно доверять ее специальным компаниям, занимающимся такой деятельностью.

Для оформления лицензии следует подать небольшой пакет документов:

Свидетельство о регистрации или специальная выписка из ЕДРПОУ. Техпаспорт на ваше транспортное средство. Если это юридическое лицо, то подаются все паспорта автомобилей, которые планируется использовать в качестве такси. Временные регистрационные талоны на транспортные средства. Информация о юридическом или физическом лице, оформляющем лицензию. Сюда можно отнести, как паспорт, так и подтверждающие документы компании. Информация таксометре. Зачастую здесь указываются его технические параметры.

Проверяем лицензию

Сегодня в нашей стране вся информация о выданных лицензиях содержится в единой базе данных. Поэтому проверить наличие этого документа не составляет труда. Сделать это можно на сайте http://irc.gov.ua в разделе поиска. Алгоритм проверки здесь довольно простой. Следует просто ввести данные в форму и отправить ее на проверку.

Перед тем как приступать к процессу, желательно также прочесть условия, которые можно найти в соответствующем разделе сайта. Здесь присутствует возможность поиска по нескольким основным полям:

физическое лицо-предприниматель;

юридическое лицо;

серия и номер лицензии.

Выбрав один из удобных вариантов можно быстро получить нужное вам решение. Обратите внимание, что от этого зависит также и скорость поиска. Альтернативным вариантом проверки могут стать также соответствующие государственные органы, куда следует обратиться с запросом.