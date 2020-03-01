Магнитный трековый светильник — новое слово в интерьерном дизайне. Некоторые мастера умудряются с их помощью рисовать светом словно художник кистью, заливая стены или точечно обращая внимание на конкретные объекты.
Такой осветительный прибор представляет собой целую систему, состоящую из источников и шинопровода. Последний чаще всего изготавливается из сплава алюминия и содержит все необходимые контакты.
Светильники на магнитную шину крепятся с помощью специальных коннекторов. Они бывают прямыми, гибкими, L- , X- и T-образными. При необходимости, светильник на магнитной шине может перемещаться — вам не придется тратить время на перестройку системы.
Преимущества магнитных трековых светильников
Магнитные трековые светильники, цены (Киев, Одесса и другие города Украины) на которые сегодня вполне доступны, могут содержать источники света разного типа: люминесцентные, галогенные, светодиодные.
Именно последний вариант считается наиболее практичным в быту. LED элементы безопасные, практически не нагреваются во время эксплуатации, не содержат токсических веществ, имеют большой рабочий ресурс.
Магнитные трековые светильники имеют и уникальные преимущества:
- подходят для направленного (точечного) либо общего освещения, в зависимости от пожеланий владельца и особенностей помещения;
- могут быть размещены на любом потолочном покрытии, включая подвесные и реечные конструкции;
- характеризуются высокой надежностью, длительным сроком эксплуатации;
- объединяют в себе высокую функциональность, удобство использования, простоту монтажа;
- легко вписываются в интерьер, способны стать его основным элементом или оригинальным дополнением.
Трековый светильник на магнитную шину — это универсальное дизайнерское решение, которое будет одинаково уместным в жилом доме или квартире, торговом зале или музее. Обратим ваше внимание, что такая система не очень подходит для малогабаритных помещений. В них лучше использовать менее массивные конструкции.
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Далее на видео вы можете ознакомиться с особенностями монтажа трековых систем.