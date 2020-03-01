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Магнитные трековые светильники — функциональный дизайнерский инструмент

1 марта 2020

Магнитный трековый светильник — новое слово в интерьерном дизайне. Некоторые мастера умудряются с их помощью рисовать светом словно художник кистью, заливая стены или точечно обращая внимание на конкретные объекты.

Магнитные трековые светильники

Такой осветительный прибор представляет собой целую систему, состоящую из источников и шинопровода. Последний чаще всего изготавливается из сплава алюминия и содержит все необходимые контакты.

Светильники на магнитную шину крепятся с помощью специальных коннекторов. Они бывают прямыми, гибкими, L- , X- и T-образными. При необходимости, светильник на магнитной шине может перемещаться — вам не придется тратить время на перестройку системы.

Преимущества магнитных трековых светильников

Магнитные трековые светильники, цены (Киев, Одесса и другие города Украины) на которые сегодня вполне доступны, могут содержать источники света разного типа: люминесцентные, галогенные, светодиодные.

Именно последний вариант считается наиболее практичным в быту. LED элементы безопасные, практически не нагреваются во время эксплуатации, не содержат токсических веществ, имеют большой рабочий ресурс.

Магнитные трековые светильники имеют и уникальные преимущества:

  • подходят для направленного (точечного) либо общего освещения, в зависимости от пожеланий владельца и особенностей помещения;
  • могут быть размещены на любом потолочном покрытии, включая подвесные и реечные конструкции;
  • характеризуются высокой надежностью, длительным сроком эксплуатации;
  • объединяют в себе высокую функциональность, удобство использования, простоту монтажа;
  • легко вписываются в интерьер, способны стать его основным элементом или оригинальным дополнением.

Магнитные трековые светильники

Трековый светильник на магнитную шину — это универсальное дизайнерское решение, которое будет одинаково уместным в жилом доме или квартире, торговом зале или музее. Обратим ваше внимание, что такая система не очень подходит для малогабаритных помещений. В них лучше использовать менее массивные конструкции.

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Это крупный поставщик осветительных приборов, который обслуживает частных лиц и предприятия разного профиля на всей территории Украины. В его каталоге вы найдете колоссальный ассортимент источников света для помещений любой площади и предназначения.

Далее на видео вы можете ознакомиться с особенностями монтажа трековых систем.



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