да придет идея думающему

Виды светодиодных светильников

19 января 2017

Благодаря стремительному развитию светотехники мы постоянно получаем разнообразные новинки, радующие своей функциональностью и экономными свойствами. Одним из вариантов таких товаров является светодиодная продукция.

светодиодные светильники

Сейчас можно приобрести светодиодные светильники любого размера и яркостью освещения, в чем можно убедиться на сайте http://moscow.svetodiodnye-svetilniki.com/. Эти изделия отличаются качеством, безопасностью и прекрасным выполнением поставленной перед ними задачей.

Разнообразие

Данные осветительные приборы работают с помощью компактных светодиодов. Адаптеры питания, встроенные в них, преобразуют электроэнергию в световой поток.

Светильник состоит из арматуры-корпуса с отражателем, светодиодов, охлаждающего радиатора.

Существует несколько критерий, по которым классифицируются светодиодные светильники. К ним относится устойчивость к перепадам температуры и мощность излучения.

Рынок предлагает такие светодиодные светильники:

  • настенные. Они устанавливаются на вертикальных поверхностях внутри помещений. Благодаря им можно создать красивый дизайн интерьера и уютную атмосферу;
  • встраиваемые. Эти изделия устанавливают в подвесные потолки любых видов. Размеры таких приборов могут варьироваться, а конструкция позволяет освещать комнату под определенным углом. Однако для того, чтобы добиться яркого освещения, таких светильников понадобится много;
  • линейные. Используются, чтобы осветить интерьерные декоративные элементы – плинтуса, ниши, зеркала и т.д.

светодиодный светильник

Достоинства

Кроме экологичности LED светильников, которые не выделяют никаких вредных веществ, они славятся и такими качествами:

  1. Большим сроком эксплуатации – до 50 тыс. часов.
  2. Высокой светоотдачей, выделением минимального количества тепла.
  3. Малым потреблением электроэнергии.
  4. Можно выбрать световую палитру холодных и теплых оттенков.
  5. Позволяют оснащение датчиками движения и дистанционным управлением.
  6. Компактность дает возможность воплотить в жизнь какие угодно идеи в дизайне помещения.

Светодиодные светильники не мерцают, работают нормально даже при падении напряжения.

Однако имеются и недостатки. Это потеря яркости в ходе эксплуатации в силу уменьшения функциональности светоизлучающего кристалла.

Кроме того, LED светильники капризны по отношению к блоку питания. Они требуют особый драйвер, тяжело маскирующийся от посторонних взглядов.



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