Виды светодиодных светильников

Благодаря стремительному развитию светотехники мы постоянно получаем разнообразные новинки, радующие своей функциональностью и экономными свойствами. Одним из вариантов таких товаров является светодиодная продукция.
Сейчас можно приобрести светодиодные светильники любого размера и яркостью освещения, в чем можно убедиться на сайте http://moscow.svetodiodnye-svetilniki.com/. Эти изделия отличаются качеством, безопасностью и прекрасным выполнением поставленной перед ними задачей.
Разнообразие
Данные осветительные приборы работают с помощью компактных светодиодов. Адаптеры питания, встроенные в них, преобразуют электроэнергию в световой поток.
Светильник состоит из арматуры-корпуса с отражателем, светодиодов, охлаждающего радиатора.
Существует несколько критерий, по которым классифицируются светодиодные светильники. К ним относится устойчивость к перепадам температуры и мощность излучения.
Рынок предлагает такие светодиодные светильники:
- настенные. Они устанавливаются на вертикальных поверхностях внутри помещений. Благодаря им можно создать красивый дизайн интерьера и уютную атмосферу;
- встраиваемые. Эти изделия устанавливают в подвесные потолки любых видов. Размеры таких приборов могут варьироваться, а конструкция позволяет освещать комнату под определенным углом. Однако для того, чтобы добиться яркого освещения, таких светильников понадобится много;
- линейные. Используются, чтобы осветить интерьерные декоративные элементы – плинтуса, ниши, зеркала и т.д.
Достоинства
Кроме экологичности LED светильников, которые не выделяют никаких вредных веществ, они славятся и такими качествами:
- Большим сроком эксплуатации – до 50 тыс. часов.
- Высокой светоотдачей, выделением минимального количества тепла.
- Малым потреблением электроэнергии.
- Можно выбрать световую палитру холодных и теплых оттенков.
- Позволяют оснащение датчиками движения и дистанционным управлением.
- Компактность дает возможность воплотить в жизнь какие угодно идеи в дизайне помещения.
Светодиодные светильники не мерцают, работают нормально даже при падении напряжения.
Однако имеются и недостатки. Это потеря яркости в ходе эксплуатации в силу уменьшения функциональности светоизлучающего кристалла.
Кроме того, LED светильники капризны по отношению к блоку питания. Они требуют особый драйвер, тяжело маскирующийся от посторонних взглядов.