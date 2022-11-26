Виды георгинов: самые красивые и популярные сорта

Георгины предлагают бесконечное разнообразие цветов своими красивыми цветами. Мы собрали для вас самые красивые и популярные виды георгинов.

Георгины прекрасно цветут и являются прекрасным украшением любого сада.

Георгины ( Dahlia ) относятся к числу декоративных растений с самой необычной формой и окраской цветков. Садоводы-любители ценят их за особенно длительный период цветения, так как растения часто продолжают цвести до осени. Но какой сорт георгин лучше всего подходит для моего сада? На эти и многие другие вопросы, касающиеся разнообразия, мы ответим ниже.

Покупать георгины: луковицами или в горшке?

Как и в случае со многими другими цветущими растениями в саду, первый вопрос: лучше ли купить клубни и посадить их, или сэкономить время и купить растение прямо в горшке? Первое, о чем следует сказать, это то, что купить клубни и дешевле, и быстрее, так как их можно купить в любом садовом центре или магазине товаров для дома.

Самостоятельная посадка клубнями обычно требует небольших усилий. С другой стороны, явным преимуществом купленного растения является более раннее цветение георгин за счет опережения сроков. Однако если вынуждать клубни ранней весной (март), то таким образом можно сократить и время до начала цветения на несколько недель.

Георгин как клубень: Не забудьте осенью выкопать

При выращивании в открытом грунте действует следующее: у перезимовавших георгинов клубни необходимо каждый год заново выкапывать осенью, чтобы защитить их от заморозков в холодное время года. Для георгинов в горшке этот шаг можно пропустить – но горшок с клубнем также нужно поставить в незамерзающее место.

Самые красивые виды георгинов

Чтобы дать вам представление о разнообразии сортов георгин, мы представляем здесь наиболее важные из них. Георгины можно разделить на множество категорий, которые отличаются формой цветка:

Анемоновидные георгины: необычный вид с трубчатыми лепестками в центре и плоскими по краям; часто двуцветный; Популярные сорта: 'Мед' (красно-желтый), 'Симэн Доуренбош' (розово-желтый).

необычный вид с трубчатыми лепестками в центре и плоскими по краям; часто двуцветный; Популярные сорта: 'Мед' (красно-желтый), 'Симэн Доуренбош' (розово-желтый). Шаровидные георгины: Круглые и мелкие цветы; характерная форма шара; лепестки слегка закручены; Популярные сорта: 'Питер' (розовый), 'Мраморный шар' (красно-белый).

Круглые и мелкие цветы; характерная форма шара; лепестки слегка закручены; Популярные сорта: 'Питер' (розовый), 'Мраморный шар' (красно-белый). Простые (немахровые) георгины : простые цветы с несколькими лепестками; очень первозданный вид; включает в себя популярные маленькие георгины миньон; идеально подходит для горшечной культуры; Популярные сорта: Mount Noddy (фиолетовый), Sneezy (белый).

: простые цветы с несколькими лепестками; очень первозданный вид; включает в себя популярные маленькие георгины миньон; идеально подходит для горшечной культуры; Популярные сорта: Mount Noddy (фиолетовый), Sneezy (белый). Коллареттные георгины: плоские цветки с крупными и мелкими торчащими лепестками; воротникоподобный внешний вид; Популярные сорта: 'Night Butterfly' (темно-красный), 'Don Lorenzo' (красно-кремовый).

плоские цветки с крупными и мелкими торчащими лепестками; воротникоподобный внешний вид; Популярные сорта: 'Night Butterfly' (темно-красный), 'Don Lorenzo' (красно-кремовый). Георгины Deer antler: бахромчато-раздвоенные и торчащие лепестки; Популярные сорта: 'Galaxie' (пурпурный), 'Alauna Clair-Obscur' (темно-фиолетово-белый).

Георгины бывают красивых цветовых сочетаний.

Кактусовые георгины: Круглые цветочные головки с заостренными лепестками; «шиповатый» вид и большое разнообразие цветов; Популярные сорта: «Черио» (красно-белый), «Спасмахер» (светло-желто-розовый), «Сити оф Роттердам» (оранжево-красный, идеально подходит для выращивания в контейнерах).

Круглые цветочные головки с заостренными лепестками; «шиповатый» вид и большое разнообразие цветов; Популярные сорта: «Черио» (красно-белый), «Спасмахер» (светло-желто-розовый), «Сити оф Роттердам» (оранжево-красный, идеально подходит для выращивания в контейнерах). Помпонные георгины: вокруг цветка с полностью свернутыми лепестками; очень декоративна; Популярные сорта: 'Rocco' (фиолетовый), 'Tip Top Wien' (светло-розово-темно-красный).

вокруг цветка с полностью свернутыми лепестками; очень декоративна; Популярные сорта: 'Rocco' (фиолетовый), 'Tip Top Wien' (светло-розово-темно-красный). Орхидейные георгины: заостренные лепестки направлены наружу; как одиночные, так и двойные сорта; Популярные сорта: 'Pink Giraffe' (розовый), 'Honka Red' (красный).

заостренные лепестки направлены наружу; как одиночные, так и двойные сорта; Популярные сорта: 'Pink Giraffe' (розовый), 'Honka Red' (красный). Декоративные георгины: включает множество различных махровых сортов; близко расположенные лепестки; очень декоративна; Популярный сорт: «Арабская ночь» (темно-красный).

включает множество различных махровых сортов; близко расположенные лепестки; очень декоративна; Популярный сорт: «Арабская ночь» (темно-красный). Георгины - кувшинки : Плоский цветок с лепестками, направленными наружу; похож на водяную лилию; Популярные сорта: 'Paso Doble' (красно-желтый), 'Creme de Cassis' (розово-фиолетовый).

Плоский цветок с лепестками, направленными наружу; похож на водяную лилию; Популярные сорта: 'Paso Doble' (красно-желтый), 'Creme de Cassis' (розово-фиолетовый). Полукактусовые георгины: похожи на кактусовые георгины, но с более широкими и открытыми лепестками; Популярные сорта: 'Dutch Explosion' (бело-розовый), 'Aramis' (темно-красный).

Этот сорт георгин очаровывает своим красивым красным цветом.