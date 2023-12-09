Рекламной продукции в настоящее время много. Это не только баннеры, щиты, видеоролики, а также и рекламные pos материалы. Рассмотрим что это такое, для чего используется и какие самые распространённые виды бывают.

Что такое POS-материалы и для чего используются

POS-материалы — это рекламные изделия, различных форматов, призванные рекламировать конкретный товар или услугу особым привлечением внимания.

Данные материалы умышленно выделяются яркими и контрастными цветами для того, чтобы покупатели увидели их, некоторые виды оснащаются подсветкой.

Часто на них написано слово «Распродажа» или зафиксирован призыв к действию.

Данные вид рекламы используется для того, чтобы конкретный товар был продан здесь и сейчас.

Специально изображаются в ярких цветовых решениях, чтобы остановить покупателя и напомнить о покупке. Часто на них пишется процент скидки или очень выгодное предложение. POS-материалы призваны разбудить эмоции человека, продемонстрировать важность приобретения именно этого товара в режиме реального времени.

Одним словом, данные изделия используются для информирования о специальных предложениях, целью которых является продажа того или иного товара или услуги.

Реже POS-материалы применяются для навигации по торговому залу или с целью зонирования товарных групп.

Виды POS-материалов

Если рассматривать разнообразие POS-материалов, то оно огромно.

Все зависит от места привлечения покупателей, а также непосредственно помещения, в котором товары или услуги продаются. К наиболее популярным следует отнести:

Штендеры используются не только как навигация, но и как рекламное место с описанием спец предложения и названием фирмы, где эта акция реализуется.

Пиляр представляет собой большой световой щит, на котором размещаются рекламные баннеры с трех сторон. Данные изделия имеют подсветку и размещаются недалеко от рекламируемого товара.

Лайт-боксы представляют собой световые короба, на которых нанесено изображение и информация о товаре. Размещаются как на входной зоне, так и непосредственно в торговом зале.

Джумби — наиболее креативный и необычный способ привлечь внимание. Выглядит как продаваемый товар в виде огромного экземпляра. Например, метровая бутылка молока. Этот вид может быть использован как фотозона для посетителей так как очень сильно привлекает внимание потенциальных покупателей.

Промо-зона или различные рекламные стойки часто используются в торговых центрах или в местах с наибольшей проходимости людей. В данной точке может проходить какая-то разовая акция или раздаваться листовки.

Постеры, флаеры и листовки тоже относятся к POS-материалам, называемые раздаточным. Обычно используются как дополнение к указанным выше изделиям.

Одним словом, POS-материалы — это рекламные носители различного формата, начиная от листовок, заканчивая сложными световыми конструкциями, призванные напомнить о товаре, услуге, скидках или специальных предложениях.