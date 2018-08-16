Виды печатей и штампов

Современный мир при высоком уровне развития современных технологий пользуется защитой документов, которой уже несколько столетий. На фирменных бланках предприятий и учреждений ставят штампы и печати для подтверждения подлинности данных документов.

Процесс изготовления печатей, штампов, оттисков стал гораздо проще по сравнению с прошлым веком. Их оснастка гораздо лучше. Так же не составляет труда приобрести готовые штампы.

Для чего используются готовые штампы

Необходимо знать для правильного использования, чем отличается штамп от печати.

С помощью штампов делопроизводитель отображает повторяющуюся информацию, штампы не имеют юридической силы.

Штампы несут важную информацию:

о дате регистрации документа;

времени выпуска документа;

сам регистрационный номер документа;

об отделе, который выпустил документ;

полный адрес предприятия.

С помощью штампов значительно упрощается делопроизводство, документ получает статус официального.

Штампы, в отличие от печатей могут быть самой разной формы от квадратного до прямоугольного, от овального до треугольного.

Применяются так называемые датеры и факсимиле. С помощью датеров выставляю дату и фиксируют ее оттиском на документе. Факсимиле – это подпись руководителя в копии.



Для чего используется печать

Главный оттиск или печать любого предприятия – это так называемая гербовая печать. С помощью ее и обеспечивается подлинность всех исходящих документов. На такой печати обязательно изображается герб и по кругу написано полное название предприятия или учреждения.

У фирм, которые имеют разветвленную сеть филиалов, может быть основная печать, на которой отсутствует герб. Филиал с помощью такой печати заверяет свои документы без отправки их в главный офис.

Существуют индивидуальные печати у тех специалистов и предприятий, которые оказывают услуги населению.

Заказ печатей и штампов

Процесс заказа необходимых печатей и штампов достаточно прост. Вы обращаетесь в специализированную фирму с эскизом печати или штампа и вам в течение нескольких дней делают заказ. Так же специалисты помогут вам разобраться с правилами оформления печатей и штампов, подскажут правильный вариант, объяснят существующие законодательные нормы.

В последнее время на рынке появилась услуга по изготовлению подарочных печатей для юбиляров, символических печатей для новых фирм и офисов.