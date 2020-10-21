Прокат автомобилей Мерседес с водителем от компании «Мерседес-Аренда»

Существует ряд ситуаций, когда имеет смысл в качестве автомобиля для передвижения по городу использовать исключительно люксовые модели. Причём сегодня совсем необязательно приобретать варианты из топовых модельных линеек немецких автопроизводителей. Получить в прокат автомобиль сможет подавляющее большинство потенциальных клиентов (причём, речь идёт даже о тех клиентах, которые не имеют прав на управление автомобилем).

Подробней о прокате можно узнать в компании «Мерседес-Аренда». Их автопарк располагает более 40 автомобилями немецкого бренда премиального сегмента. Организовать кортеж или арендовать единственное авто для личных нужд не составит труда. Ознакомиться с условиями предоставления автомобилей в пользование подробно можно по телефону +38 (096) 088-61-99.

Арендовать автомобиль для себя

Если клиенту более 23 лет и на руках присутствует водительское удостоверение, не будет никаких проблем для получения автомобиля в личное пользование. Подчеркнём, что на каждое авто выписывается страховка КАСКО.

Аренда авто без водителя предоставляет больше свободы и приватности. Нередко элитный автомобиль требуется для частных встреч и заключения высокобюджетных сделок. Естественно, в обоих случаях важно произвести необходимое впечатление.

Подчеркнём, что «Мерседес-Аренда» может предложить и бронированный автомобиль. В автопарке их всего 4 шт. Речь идёт об уровне защиты B6-B7 / VR8-VR10 (абсолютный максимум).

Дополнительная информация об оснащённости бронированных автомобилей может быть получена только напрямую у менеджеров компании.

Аренда автомобиля с водителем: преимущества

Если арендованным автомобилем управляет водитель, клиент вообще не должен брать на себя никакой ответственности. Всё, что требуется – внести оплату за арендное пользование.

Компания «Mercedes-Arenda» располагает штатом квалифицированных водителей. Если важно, чтобы личный водитель имел возможность общения на английском языке, этот пункт необходимо указать заранее.

Доставка авто в указанное место (подача) осуществляется заранее, чтобы исключить опоздания на корню.

Если клиенту необходимо несколько автомобилей для создания кортежа (на свадьбу, например), заказ также важно оформлять заранее, так как «Mercedes-Arenda» сотрудничает с топовыми гостиницами Киева и посольствами ряда государств.

В случае необходимости автомобиль может быть подан и в регионы. Только в этом случае стоимость аренды увеличиться на цену топлива для доставки авто в указанную локацию. Осуществить оплату можно любым доступным способом: наличные, безналичный расчёт, банковский перевод и т.д.