Для чего казеин спортсменам и чем отличается от протеина

Казеин, протеин, сывороточный протеин этот по сути разновидности одного белка, который содержится в молочных продуктах и молоке.

В основном казеин используется в спортивном питании для наращивания мышечной массы, в период так называемого «подсушивания», то есть когда спортсмен пытается избавиться от жировой составляющей своего тела и наоборот набрать объем мышц. По выгодной цене казеиновый протеин представлен в интернет-магазине https://add-power.com.ua/sportivnoe-pitanie/protein/kazein/.

Разновидности казеина

Как все продукты для спортивного питания казеин делится на несколько разновидностей. Разные добавки к пище играют свою роль в правильном питании спортсмена.

Казеин имеет три разновидности:

Казеин мицеллярный;

Гидролизат казеина;

Казеинат.

Самым лучшим считается мицеллярный казеин, так как он изготавливается щадящим образом, там нет обработки молока кислотами, он всего лишь фильтруется, не подвергаясь термообработке.

В результате такого производства не нарушается строение белка, поэтому этот продукт имеет гораздо более высокую цену. Такой казеин имеет цельную структуру, содержит все аминокислоты, поэтому он отлично усваивается организмом, не вызывая сбоев в пищеварении. Мицеллярный казеин достаточно долго усваивается, продолжительность 12 часов, поэтому спортсмены называют его «медленным протеином».

Более быстро усваивается гидролизованный казеин, что и не удивительно, ведь при его производстве используют кислоты.

Такую добавку можно принимать не только спортсменам, она используется и в питании для детей.

НУ и последняя разновидность – казеинат, это наиболее легкая форма казеина, содержит не только белок, но и соли калия, кальция и натрия, к тому хорошо растворяется в воде, что позволяет использовать его в энергетических напитках.

Для чего казеин спортсменам

Когда спортсмен сбрасывает вес для уменьшения содержания жира в организме, он ограничивает свое питание, а значит, недополучает значительную часть калорий. При этом уходит и мышечная масса, что нежелательно в бодибилдинге, ведь рельеф мышц и есть цель.

Для того чтобы уходил жир, а масса мышц наоборот росла им нужны медленные протеины, которые долго задерживаются в организме при переваривании и дают ему необходимое, но не чрезмерное питание.

Когда принимать казеин

Чтобы подпитывать мышцы при тренировке, не перегружая при этом желудок и весь кишечный тракт лучше всего принимать перед занятиями спортзале «быстрые протеины». Они дадут мышцам силу, необходимый набор аминокислот, улучшат выносливость спортсмена и его самочувствие.

Также для восстановления после тренировки можно принимать протеины, например сывороточный протеин.

При диете сложно терпеть голод, многие не любят испытывать это чувство. Чтобы не быть голодным и в то же время не нарушать диету вечером нужно принимать казеин, который медленно расщепляется в желудке, усиливая чувство сытости, наполняя организм нужными полезными веществами, сохраняя мышцы.

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