Какое оборудование нужно для кондитерской
идеи за чашечкой кофе

Какое оборудование нужно для кондитерской

17 марта 2024

Для стабильной работы кондитерской необходимо приобрести современное функциональное оборудование. От технологического оснащения в значительной степени зависит успех предприятия.

Выбрать оборудование для магазинов и общепита можно здесь.

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Виды технологического оборудования

Технологическое оборудование применяется для изготовления разнообразных кондитерских изделий.

Для оснащения современной кондитерской понадобится следующая техника:

  • Вытяжка. Кондитерское производство предполагает применение различных сыпучих продуктов (мука, сахарная пудра), загрязняющих воздух мелкими частицами. Для полноценного очищения воздуха вытяжка должна быть очень мощной.
  • Плита. Плиты в кондитерской могут быть газовыми, электрическими или индукционными. Размер плиты подбирается в соответствии с объемом производства. Плита часто оснащается встроенным духовым шкафом.
  • Кондитерские печи. Подходящие модели кондитерских печей подбираются в соответствии с ассортиментом продукции кондитерской. Так, например, чтобы выпекать печенье, нужно обзавестись печью с тефлоновой лентой. А для изготовления баранок нужна печь с сетчатым транспортером.
  • Расстоечный шкаф. Это оборудование необходимо для доведения заготовок из теста до нужного состояния перед отправкой в печь.
  • Тестомес. Оборудование данного типа необходимо для приготовления разных видов теста. Выпечка из такого теста получается качественной, поскольку при перемешивании достигается идеальная консистенция. Тестомесы бывают двух типов: напольные и настольные. Напольные отличаются большими размерами и высокой производительностью. Настольные модели малогабаритные, подходят для совсем небольших кондитерских.
  • Варочный котел. Варочные котлы используются в кондитерских для варки различных кремов, джемов, сиропов и т.д. Это универсальное оборудование позволяет существенно расширить ассортимент продукции кондитерской.
  • Просеиватель. Просеиватель позволяет очистить сыпучее сырье от посторонних частиц. Подходит для очистки не только муки, но и крахмала, сухого молока и т.д.
  • Холодильное оборудование. Холодильные и морозильные камеры нужны для хранения ингредиентов и готовой продукции.

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Виды торгового оборудования

Поскольку деятельность кондитерской заключается не только в изготовлении сладостей, но и в реализации готовой продукции, для работы понадобятся разные виды торгового оборудования:

  • Холодильные витрины. Это застекленные витрины, в которых поддерживается заданный уровень температуры, соответствующий требованиям для кондитерской продукции.
  • Прилавок. Это рабочее место кассира, где находится ККТ.
  • Весы. В кондитерской данное оборудование необходимо, поскольку многие виды продукции продаются на развес.



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