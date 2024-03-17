Какое оборудование нужно для кондитерской

Для стабильной работы кондитерской необходимо приобрести современное функциональное оборудование. От технологического оснащения в значительной степени зависит успех предприятия.

Выбрать оборудование для магазинов и общепита можно здесь.

Виды технологического оборудования

Технологическое оборудование применяется для изготовления разнообразных кондитерских изделий.

Для оснащения современной кондитерской понадобится следующая техника:

Вытяжка. Кондитерское производство предполагает применение различных сыпучих продуктов (мука, сахарная пудра), загрязняющих воздух мелкими частицами. Для полноценного очищения воздуха вытяжка должна быть очень мощной.

Плита. Плиты в кондитерской могут быть газовыми, электрическими или индукционными. Размер плиты подбирается в соответствии с объемом производства. Плита часто оснащается встроенным духовым шкафом.

Кондитерские печи. Подходящие модели кондитерских печей подбираются в соответствии с ассортиментом продукции кондитерской. Так, например, чтобы выпекать печенье, нужно обзавестись печью с тефлоновой лентой. А для изготовления баранок нужна печь с сетчатым транспортером.

Расстоечный шкаф. Это оборудование необходимо для доведения заготовок из теста до нужного состояния перед отправкой в печь.

Тестомес. Оборудование данного типа необходимо для приготовления разных видов теста. Выпечка из такого теста получается качественной, поскольку при перемешивании достигается идеальная консистенция. Тестомесы бывают двух типов: напольные и настольные. Напольные отличаются большими размерами и высокой производительностью. Настольные модели малогабаритные, подходят для совсем небольших кондитерских.

Варочный котел. Варочные котлы используются в кондитерских для варки различных кремов, джемов, сиропов и т.д. Это универсальное оборудование позволяет существенно расширить ассортимент продукции кондитерской.

Просеиватель. Просеиватель позволяет очистить сыпучее сырье от посторонних частиц. Подходит для очистки не только муки, но и крахмала, сухого молока и т.д.

Холодильное оборудование. Холодильные и морозильные камеры нужны для хранения ингредиентов и готовой продукции.

Виды торгового оборудования

Поскольку деятельность кондитерской заключается не только в изготовлении сладостей, но и в реализации готовой продукции, для работы понадобятся разные виды торгового оборудования: