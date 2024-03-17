Какое оборудование нужно для кондитерской

Для стабильной работы кондитерской необходимо приобрести современное функциональное оборудование. От технологического оснащения в значительной степени зависит успех предприятия.
Выбрать оборудование для магазинов и общепита можно здесь.
Виды технологического оборудования
Технологическое оборудование применяется для изготовления разнообразных кондитерских изделий.
Для оснащения современной кондитерской понадобится следующая техника:
- Вытяжка. Кондитерское производство предполагает применение различных сыпучих продуктов (мука, сахарная пудра), загрязняющих воздух мелкими частицами. Для полноценного очищения воздуха вытяжка должна быть очень мощной.
- Плита. Плиты в кондитерской могут быть газовыми, электрическими или индукционными. Размер плиты подбирается в соответствии с объемом производства. Плита часто оснащается встроенным духовым шкафом.
- Кондитерские печи. Подходящие модели кондитерских печей подбираются в соответствии с ассортиментом продукции кондитерской. Так, например, чтобы выпекать печенье, нужно обзавестись печью с тефлоновой лентой. А для изготовления баранок нужна печь с сетчатым транспортером.
- Расстоечный шкаф. Это оборудование необходимо для доведения заготовок из теста до нужного состояния перед отправкой в печь.
- Тестомес. Оборудование данного типа необходимо для приготовления разных видов теста. Выпечка из такого теста получается качественной, поскольку при перемешивании достигается идеальная консистенция. Тестомесы бывают двух типов: напольные и настольные. Напольные отличаются большими размерами и высокой производительностью. Настольные модели малогабаритные, подходят для совсем небольших кондитерских.
- Варочный котел. Варочные котлы используются в кондитерских для варки различных кремов, джемов, сиропов и т.д. Это универсальное оборудование позволяет существенно расширить ассортимент продукции кондитерской.
- Просеиватель. Просеиватель позволяет очистить сыпучее сырье от посторонних частиц. Подходит для очистки не только муки, но и крахмала, сухого молока и т.д.
- Холодильное оборудование. Холодильные и морозильные камеры нужны для хранения ингредиентов и готовой продукции.
Виды торгового оборудования
Поскольку деятельность кондитерской заключается не только в изготовлении сладостей, но и в реализации готовой продукции, для работы понадобятся разные виды торгового оборудования:
- Холодильные витрины. Это застекленные витрины, в которых поддерживается заданный уровень температуры, соответствующий требованиям для кондитерской продукции.
- Прилавок. Это рабочее место кассира, где находится ККТ.
- Весы. В кондитерской данное оборудование необходимо, поскольку многие виды продукции продаются на развес.