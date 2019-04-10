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Вибропогружатель для свай: что это, виды и характеристики
10 апреля 2019

Вибропогружатель – это специализированная техника, которая позволяет заглублять сваи на слабых грунтах. В пример можно привести сваи речных мостов. Кроме того, вибропогружатели с успехом могут применяться в отношении малоэтажного строительства. Даже при создании ограждений применение такой техники уместно. Важно отметить, что вибропогружатели располагают относительно широкой классификацией. Речь идёт о том, что для каждой отдельной строительной площадки необходимо выбирать подходящее оборудование.

Вибропогружатели для свай можно приобрести в Интернете. Строительные компании, которые располагают подобным «орудием труда» в своём арсенале способны побеждать в рыночной конкуренции за счёт сокращения сроков организации фундаментов и т.д. Ниже представлена классификация вибропогружателей. Кроме того, обозначен оптимальный вид техники.

Классификация по нескольким признакам

Классификация по нескольким признакам

В общепринятой классификации деление техники осуществляется по принципу работы:

  • молот вибрационного типа;
  • погружающая установка квазистатического типа;
  • нормальный вибропогружатель.

Помимо этого техника для заглубления свай может различаться по рабочей частоте – может быть как одночастотной, так и многочастотной. Конструктивные особенности очевидны: подрессоренная пригрузка, одна масса, две массы.

От типа используемых колебаний напрямую зависит эффективность работы оборудования. Колебания бывают: вертикальными, вертикальными по кругу, вертикальные с вращением.

Выбор частоты для заглубления свай

Выбор частоты для заглубления свай

Как уже было сказано выше, большое значение имеет выбор оборудования с конкретными характеристиками для конкретной строительной площадки. Специалисты рекомендуют выбирать вибропогружатель с под конкретную сваю.

А именно, учитываться должна не только масса сваи, но и её лобовое сопротивление.

Если речь идёт о действительно больших сваях с большим сечением, рекомендованным вибропогружателем считается оборудование с низкой рабочей частотой (до 500 колебаний/мин).

Этой производительности вполне хватит установки означенной сваи.

Однако, если сваи лёгкие и при этом ещё и обладают минимальным сечением, рекомендуется использовать технику для погружения в грунт с высокой частотой (до 1500 колебаний/мин).

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В видео демонстрируется работа вибропогружателя:

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