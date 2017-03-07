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Как собирают металлоконструкции?
7 марта 2017

Металлические конструкции сегодня достаточно распространены в строительстве. Они используются не только для создания временных складских помещений, но и для других нужд. Между тем, ошибки, которые допускаются во время сборки металлоконструкций в результате могут привести к их частичному или полному разрушению.

На сайте http://anstal.by/metallokonstruktsii Вы сможете заказать изготовление металлических конструкций по конкретной проектной документации. В нижеприведённой статье будут указаны различные способы сборки.

Какой способ является наиболее эффективным?

 Какой способ является наиболее эффективным?

Изначально следует понимать, что многое уже должно быть готово ещё до начала сборки металлоконструкции:

  • фундамент;
  • специальные площадки для складирования частей металлоконструкций;
  • подъездные пути для грузового транспорта;
  • коммуникации (электрика и т.д.).

Существует несколько способов сборки металлических конструкций. Наиболее распространённым считается болтовое соединение. Сборка начинается с установки вертикальных ферм.

Это позволяет получить основу, которая в дальнейшем «обрастает» другими элементами конструкции (кровля, водостоки и т.д.). Пусть болтовое соединение не является настолько прочным, как сварка.

Зато болты не изменяют структуру металла в области шва и не делают его более уязвимым к влаге (чаще всего именно на швах и возникает коррозия).

Выполнение теплоизоляции

 Выполнение теплоизоляции

Стоит отметить, что существую части конструкций, в которых попросту необходимо неразъёмное соединение. В противном случае не удастся добиться необходимой жёсткости конструкции.

В этом случае рекомендуется прибегнуть автоматической или полуавтоматической сварке. Именно эти виды сварочных работ существенным образом сокращают время на выполнение.

Но в первом допущении разрешается использовать и электрошлаковую сварку.

Крайне важно выполнять теплоизоляцию сборочных металлических конструкций. Ведь металл является отличным термомостом. Другими словами. В мороз, внутри металлической конструкции без утепления будет ровно такая же температура, как и снаружи.

Далеко не всегда это приемлемо (в особенности, если металлоконструкция используется для складского хранения).

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В видео наглядно демонстрируется процесс выполнения сборки металлоконструкций:

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