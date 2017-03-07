Как собирают металлоконструкции?

Металлические конструкции сегодня достаточно распространены в строительстве. Они используются не только для создания временных складских помещений, но и для других нужд. Между тем, ошибки, которые допускаются во время сборки металлоконструкций в результате могут привести к их частичному или полному разрушению.

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Какой способ является наиболее эффективным?

Изначально следует понимать, что многое уже должно быть готово ещё до начала сборки металлоконструкции:

фундамент;

специальные площадки для складирования частей металлоконструкций;

подъездные пути для грузового транспорта;

коммуникации (электрика и т.д.).

Существует несколько способов сборки металлических конструкций. Наиболее распространённым считается болтовое соединение. Сборка начинается с установки вертикальных ферм.

Это позволяет получить основу, которая в дальнейшем «обрастает» другими элементами конструкции (кровля, водостоки и т.д.). Пусть болтовое соединение не является настолько прочным, как сварка.

Зато болты не изменяют структуру металла в области шва и не делают его более уязвимым к влаге (чаще всего именно на швах и возникает коррозия).

Выполнение теплоизоляции

Стоит отметить, что существую части конструкций, в которых попросту необходимо неразъёмное соединение. В противном случае не удастся добиться необходимой жёсткости конструкции.

В этом случае рекомендуется прибегнуть автоматической или полуавтоматической сварке. Именно эти виды сварочных работ существенным образом сокращают время на выполнение.

Но в первом допущении разрешается использовать и электрошлаковую сварку.

Крайне важно выполнять теплоизоляцию сборочных металлических конструкций. Ведь металл является отличным термомостом. Другими словами. В мороз, внутри металлической конструкции без утепления будет ровно такая же температура, как и снаружи.

Далеко не всегда это приемлемо (в особенности, если металлоконструкция используется для складского хранения).

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В видео наглядно демонстрируется процесс выполнения сборки металлоконструкций: