Всё, что нужно знать о подпорных стенках

Если участок неровный, грунт со временем начинает сползать в низину – происходит его обрушение. Это касается не только берегов, но и склонов, откосов, выпуклостей, впадин. Природные явления усугубляют ситуацию, как и строительство причалов. Хотя во втором случае осуществляется одновременно берегоукрепление. Вода – разрушительная стихия. Но не менее опасным является ветер, обильные осадки и внешнее давление на грунт.

Предотвратить возможный обвал земли можно при помощи подпорных стенок. Они бывают 2 видов: укрепительные и декоративные. Первые непосредственно решают имеющуюся проблему с оползновением грунта. Вторые же строятся для красоты, чтобы подчеркнуть необычный рельеф.

В этом случае они являются архитектурно-художественным элементом и могут быть установлены на равнине.

Функциональное значение конструкции

С декоративными сооружениями всё понятно: для чего они нужны, как выглядят, какую нагрузку несут. К ним не предъявляют завышенных технических требований. Другое дело – укрепительные конструкции. Название говорит само за себя. Укрепление – основная задача стенок. Помимо этого, сооружение не дает склону обрушиться, а грунту сместиться. Оползни чаще всего возникают вблизи водоемов, потому что вода подмывает берег. Но и вдали от прудов, рек, озер такое явление тоже встречается.

Оно представляет особую опасность, если неподалеку расположены овраги, имеются постройки. Небольшой дождь либо таяние снега может в одночасье испортить внешний вид участка. Предотвратить это можно при помощи укрепительных конструкций. Кстати, нередко их используют при строительстве террасы. Подобные элементы востребованы на всех участках, где уклон превышает 8%.

Помимо основной функции подпорные стены решают и некоторые другие задачи. К примеру, с их помощью можно выделить одну или несколько зон, обрамить садовые площадки, создать несколько горизонтальных уровней.

Технические показатели подпорных сооружений

Стенки состоят из фундамента (основания, расположенного под землей), тела (внешней части конструкции), водоотвода и дренажа (элементов, повышающих прочность изделия). Тело, в отличие от других составных частей, имеет и функциональное, и эстетическое значение. Все остальные элементы выполняют исключительно технические функции.

Подпорная стенка должна быть прочной и способной выдержать приходящуюся на неё нагрузку. Помимо собственного веса на основание давит грунт, причем и со стороны стенки, и за ней. Сила трения и сцепления с землей относится к горизонтальным силам, которые также влияют на конструкцию.

Способы повышения устойчивости

Чтобы подпорная стена наверняка выдержала давление, воспользуйтесь одним из способов: