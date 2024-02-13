В чем преимущества работы в коворкинге по сравнению с офисом

Перевод с английского co-working означает совместную работу в общем обозначенном пространстве, в том числе виртуальном. В отличие от традиционного стационарного офиса, это динамически меняющееся расположение, главный признак принадлежности к нему – общая задача в работе. Узнать подробнее о коворкингах СПб можно на сайте ocowork.ru.

Что это такое

В явной форме сотрудничество с такой терминологией проявилось американскими программистами в начале нулевых годов.

Именно для такой деятельности этот вид сотрудничества подходит как нельзя лучше. Работа за компьютером, как и ее контроль при общем взаимодействии, может вестись практически на 100% в произвольном месте на любом удалении.

Результаты деятельности, настройка функционирования разработок, и внедрение поставленных задач производится из любого места, в том числе через локальные или общие сети.

И локация каждого участника является в такой форме сотрудничества вторичным фактором. Понравившуюся идею стали развивать в самых разных сферах. Коворкинг идеально реализуется при работе частных лиц в малых компаниях. Причем не обязательно виртуально. Чаще всего для совместной разработки (проекта, дизайна, программы) выбираются произвольные и удобные локации, где разово собираются участники.

Это не шумное кафе с многочисленными посетителями. И не арендованное на длительный срок помещение с рутинными заботами об оплате, коммунальном обслуживании. Но аренда может быть краткосрочной (посуточной или даже почасовой) без заботы о содержании помещения. Или это вообще может быть квартира (дом, дача, загородный коттедж).

Так часто собираются отдельные мероприятия – мастер-классы или лекции, тренинги.

Для реализации собрания в коворкинге, в зависимости от требуемых функций, требуются условия от минимальных, до расширенных, с дополнительными удобствами:

Стулья и столы;

Работающий интернет и электрическое питание с розетками;

Переговорные зоны, помещения, комнаты;

Офисная техника;

Пространства для обеда и отдыха;

Для увлеченных – тренажерные залы.

Можно сказать, что пределов для фантазии к размещению и формулировкам таких мероприятий нет. Повод для этого любой – творчество, дизайн, обучение, воспитание детей, разовое производство, отдых вне традиционного кафе.

Преимущества

Положительной стороной таких проявлений становятся:

Свобода выбора и отвлеченность от рамок;

Вдохновляющая среда;

Окружение единомышленников;

Отсутствие негативных и раздражающих факторов;

Творческое общение и обмен опытом в неформальной обстановке;

Нетребовательность к порядку.

Приверженцы форм коворкинга творчески развивают области его применения.