Ипотечный кредит (машканта) в Израиле — как получить и что нужно знать?
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Ипотечный кредит (машканта) в Израиле — как получить и что нужно знать?

14 июня 2021

Как и во многих странах мира, в Израиле уже давно доступны ипотечные кредиты. Существует несколько видов ипотечных кредитов. Самый популярный из них — машканта. Получить консультацию по машканте можно на сайте https://kem.co.il/ru/консультация-по-ипотеке.

Что это такое

Мешканта — это целевой кредит, который берут на покупку жилья. Главная её особенность в том, что финансируются такие кредиты из государственного бюджета. Неудивительно, что многие называют машканту народной ипотекой.

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Получить ее могут все, у кого не было своего жилья на 01.06.1971 года. Приобретаемое на эти деньги жилье до того, как кредит будет закрыт полностью, в обязательном порядке считается залоговым. Несложно догадаться, что продавать или дарить это имущество, если кредит за него не погашен, нельзя.

Долг погашается равными платежами в течение всего срока кредитования. Банки обычно требуют поручителей, так называемых — гарантов. Оформить машканту можно только на приобретение жилья на первичном рынке.

Также обязательным условием является то, что дом должен быть уже достроен и сдан в эксплуатацию. Одной из особенностей машканты является то, что такие кредиты могут быть объединены членами одной семьи, например, для покупки или строительства общего большого дома или квартиры.

С учетом того, что в Израиле чтятся семейные ценности, законодательство допускает объединение таких кредитов. Примечателен тот факт, что в обязательном порядке подтверждать свое родство необязательно.

Хотя, если есть возможность предоставить документы, лучше сделать это. Общая недвижимость распределяется по родственникам в долях в соответствии с суммой их ипотечного кредита.

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Как получить машканту

Изучать вопрос и условия банков нужно уже с того момента, как было принято решение приобрести квартиру.

Можно использовать материалы, доступные в интернете, общаться на тематических форумах с теми, кто уже завершил эту эпопею и не только.

Также можно пойти более легким путем и обратиться в специализированную компанию, которая предлагает консультации, а также практическую помощь в получении ипотечного кредита в Израиле как для резидентов, так и иностранных граждан.

Предварительная консультация со специалистом и более глубокое изучение вопроса позволят стать более подкованным в этом вопросе. И потенциальный заемщик сможет общаться с банками на равных, как партнер, а не бедный родственник.

Изучив условия банков, можно подавать заявку в те, где они наиболее выгодные. Для некоторых категорий граждан доступна льготная машканта. Этот момент тоже следует изучить досконально. Возможно потенциальный заемщик попадает под эту категорию льготников.



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