Что нужно для шиномонтажа легковых автомобилей
креатив как образ жизни

Что нужно для шиномонтажа легковых автомобилей

18 декабря 2025

Шиномонтаж лёгковых машин требует не только умелых рук, но и правильного оснащения. Ниже разбираются основные вещи, без которых пункт не заработает полноценно. Услуги шиномонтажа в Москве предлагает компания servavto.ru.

dvj1tk3r

Оборудование для работы

Первым делом нужен шиномонтажный станок. Для обычных легковушек хватит полуавтомата, который позволяет снимать и ставить резину до 20.

Рядом ставят балансировочный аппарат. Без него колесо будет бить на скорости и клиент вернётся с жалобой. Компрессор берут с давлением около 10 бар и ресивером от 100 л, чтобы воздух не закончился в разгар смены шин. Домкрат на 2 т вместе с двумя страховочными подпорками отвечает за безопасность механика.

Пневмогайковёрт ускоряет откручивание, а динамометрический ключ закручивает гайки с нужным моментом и бережёт шпильки. Для порядка ставят стойку-пирамиду, куда укладывают снятые колёса. Список основного оборудования:

  • Монтажный станок до 20
  • Балансировочный аппарат точн. 1 г
  • Компрессор 10 бар, 100 л
  • Пневмогайковёрт 800 Н·м
  • Динамометрический ключ 40–200 Н·м
  • Домкрат подкатной 2 т
  • Пара страховочных подпорок

o4idniab

Расходные материалы

Оборудование бесполезно без мелких деталей.

В запасе держат клеевые и набивные грузики весом 5-60 г под разные диски. Монтажная паста облегчает снятие шины и сохраняет борт от порезов. Вентильные соски TR412-414 теряются чаще всего, поэтому их покупают коробками.

Для ремонта проколов нужны грибки, жгуты и латки разных размеров. Шнуры помогают закрывать длинные порезы на протекторе. Пластиковые колпачки на ниппель стоят недорого, но приятно удивляют водителя. Калиброванный манометр до 4 бар проверяет давление после работы и снижает риск повторного визита. Набор расходников:

  • Грузики клеевые 5-60 г
  • Грузики набивные 5-60 г
  • Монтажная паста 5 кг
  • Вентили TR412, 413, 414
  • Латки, грибки, жгуты
  • Шнуры для длинных порезов
  • Колпачки пластиковые

Удобство и порядок Хороший сервис ценят за скорость и чистоту. Бокс делят на две зоны.

Это работа с грязными колёсами и выдача готовых. На полу кладут резиновое покрытие, чтобы диски не царапались. В ожидании водитель может сесть на стул, налить воду из кулера и подключиться к Wi-Fi. Таблица очереди на планшете показывает, кто следующий, и снимает споры.

Простая программа учёта напоминает клиенту о сезонной смене резины и хранит историю давлений. Чёткие цены висят на стене, чтобы избежать недопонимания.

Заключение

Для стабильного шиномонтажа нужны надёжные станки, полный набор расходников и элементарный комфорт в зоне ожидания.

Если всё это подготовлено заранее, мастер работает быстрее, клиент тратит меньше времени, а бизнес получает хорошую репутацию и постоянных посетителей.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алексей: Выбор правильной лампы для маникюра напрямую влияет на качество и долговечность покрытия. Мощность и тип...
  • Алексей: Корпоративные хранилища данных действительно становятся ключевым инструментом для компаний, стремящихся...
  • Алексей: Современные компании всё чаще выбирают гибридные решения для хранения и обработки персональных данных,...
  • Алексей: Правильный выбор оборудования для маркировки напрямую влияет на скорость и стабильность производственных...
  • Алексей: Очень полезный и структурированный обзор — особенно ценно, что учтены и конструктивные особенности...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика