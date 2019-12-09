Ужесточение контроля малого бизнеса в 2019—2020 годах

Малый и средний бизнес в России испытывают в последние годы большое давление со стороны проверяющих органов. Особенно это ощутимо в компаниях, занимающихся реализацией и сервисом.

На дополнительное оборудование мелких точек в 2019 г. предпринимателям придется выделить средства вне зависимости от выбранной системы налогообложения.

Обязательные онлайн-кассы для торгового бизнеса

В связи с распространением безналичных платежей и эквайринга был принят законодательный акт, обязывающий оснастить каждую точку предприятия онлайн-кассой.

Устройство представляет собой небольшой гаджет с функцией приема электронных платежей, принтером для чеков и фискальным накопителем. Стоимость оборудования в полной комплектации составляет от 20 000 р. и больше.

На рынке есть предложения дешевле — от 7 000 р., но покупка такого аппарата будет ошибкой. Дешевые устройства не оснащены фискальным накопителем, который по стоимости превышает цену самой кассы. Некоторые компании предлагают предпринимателям аренду кассового оборудования, в этом случае ежемесячный платеж может составлять примерно 1000 р.

Повышение налогов

В 2019 году были пересмотрены ставки по отдельным налогам и взносам в федеральный бюджет:

Недовольство в бизнес-среде вызвало повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Это привело в начале года к ощутимому росту цен. Увеличится размер акцизов на алкоголь и сигареты, а также рост акцизной ставки на топливо до 30% с 2020 года, что автоматически приведет к увеличению цен на все группы товаров. Транспортные расходы всегда учитываются при расчете себестоимости, и продавцы будут вынуждены поднять ценники, чтобы компенсировать разницу. В 2019 году повысились тарифы взносов для ИП. Минимальные отчисления в пенсионный фонд составят 29 354 р., это почти на 3000 больше, чем в 2018 году. Медицинская страховка будет стартовать от 6884 р., что на 1044 р. дороже прошлогоднего значения. Согласно новому законодательству точки торговых предприятий, расположенные на остановках, не имеют права реализовывать алкоголь. Однако через 100 метров от дороги допускается нахождение круглосуточной рюмочной, где 24 часа в сутки разрешено продавать горячительные напитки.

Большие штрафы за торговлю неоригинальной продукцией

Не все бизнесмены имеют время для доскональной проверки каждой единицы товара, хотя некоторые в погоне за прибылью, осознанно торгуют подделками. Если раньше это сходило с рук, то сейчас такие ошибки предпринимателей могут привести к штрафу от 50 000 р. и выше.

На контрафакте обжигаются многие предприниматели сферы торговли. Оптовые базы везут из Китая и других азиатских стран тонны поддельной продукции с распечатанными на цветном принтере сертификатами. Отличить фейк от оригинала можно только по специальным серийным номерам на бирке и другим признакам.

В крупных торговых компаниях такая ошибка практически исключена: каждая позиция проходит тщательный контроль. Между тем малое предприятие может понести значительный финансовый урон от распространения фейковой продукции.