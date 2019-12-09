Ужесточение контроля малого бизнеса в 2019—2020 годах

Малый и средний бизнес в России испытывают в последние годы большое давление со стороны проверяющих органов. Особенно это ощутимо в компаниях, занимающихся реализацией и сервисом.
На дополнительное оборудование мелких точек в 2019 г. предпринимателям придется выделить средства вне зависимости от выбранной системы налогообложения.
Обязательные онлайн-кассы для торгового бизнеса
В связи с распространением безналичных платежей и эквайринга был принят законодательный акт, обязывающий оснастить каждую точку предприятия онлайн-кассой.
Устройство представляет собой небольшой гаджет с функцией приема электронных платежей, принтером для чеков и фискальным накопителем. Стоимость оборудования в полной комплектации составляет от 20 000 р. и больше.
На рынке есть предложения дешевле — от 7 000 р., но покупка такого аппарата будет ошибкой. Дешевые устройства не оснащены фискальным накопителем, который по стоимости превышает цену самой кассы. Некоторые компании предлагают предпринимателям аренду кассового оборудования, в этом случае ежемесячный платеж может составлять примерно 1000 р.
Повышение налогов
В 2019 году были пересмотрены ставки по отдельным налогам и взносам в федеральный бюджет:
- Недовольство в бизнес-среде вызвало повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Это привело в начале года к ощутимому росту цен.
- Увеличится размер акцизов на алкоголь и сигареты, а также рост акцизной ставки на топливо до 30% с 2020 года, что автоматически приведет к увеличению цен на все группы товаров. Транспортные расходы всегда учитываются при расчете себестоимости, и продавцы будут вынуждены поднять ценники, чтобы компенсировать разницу.
- В 2019 году повысились тарифы взносов для ИП. Минимальные отчисления в пенсионный фонд составят 29 354 р., это почти на 3000 больше, чем в 2018 году. Медицинская страховка будет стартовать от 6884 р., что на 1044 р. дороже прошлогоднего значения.
- Согласно новому законодательству точки торговых предприятий, расположенные на остановках, не имеют права реализовывать алкоголь. Однако через 100 метров от дороги допускается нахождение круглосуточной рюмочной, где 24 часа в сутки разрешено продавать горячительные напитки.
Большие штрафы за торговлю неоригинальной продукцией
Не все бизнесмены имеют время для доскональной проверки каждой единицы товара, хотя некоторые в погоне за прибылью, осознанно торгуют подделками. Если раньше это сходило с рук, то сейчас такие ошибки предпринимателей могут привести к штрафу от 50 000 р. и выше.
На контрафакте обжигаются многие предприниматели сферы торговли. Оптовые базы везут из Китая и других азиатских стран тонны поддельной продукции с распечатанными на цветном принтере сертификатами. Отличить фейк от оригинала можно только по специальным серийным номерам на бирке и другим признакам.
В крупных торговых компаниях такая ошибка практически исключена: каждая позиция проходит тщательный контроль. Между тем малое предприятие может понести значительный финансовый урон от распространения фейковой продукции.