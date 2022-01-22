Как применяются овощи в косметологии

Несмотря на то, что косметология сейчас это полноценный подраздел официальной науки и целая индустрия, появилась она очень давно. Понятно, что в те времена никаких лабораторий, молекулярных исследований и разработок не было.

Большая часть ингредиентов для приготовления косметических средств была натурального происхождения. В том числе использовались и овощи, которые даже в наше время используются в косметологии. Подробнее узнать о содержании овощей в косметических средствах можно по ссылке http://koketka.by/krasota-doma/item/2626-soderzhanie-ovoshchej-v-kosmeticheskikh-sredstvakh.

Применение овощей в косметологии

Самый яркий и знакомый всем пример – огуречная маска. Можно найти такое средство от разных производителей в магазинах в виде готовых кремов и масок.

Кроме того, приготовить такую маску можно и в домашних условиях, чем многие периодически занимаются. Огуречная маска позволяет освежить лицо, придать коже здоровый, отдохнувший вид, тонизировать ее, немного отбелить.

Этим средством пользовались наши бабушки и прабабушки. Несмотря на стремительное шествие технологий вперед, старая добрая огуречная маска не канула в Лету. Огурцы не единственный вид овощей, который активно используется в косметологии.

Овощи эффективны и популярны в косметологии, благодаря своему богатому составу и натуральности. Они эффективны, практически безвредны за исключением аллергической реакции у тех, кто не переносит те или иные виды овощей.

Поэтому, если нет аллергии, можно смело использовать овощи для приготовления различных масок, кремов, либо покупать готовые. Самое ценное, в составе овощей – это:

Витамины. Они отлично впитываются, насыщая кожу, ногти, волосы.

Минералы. Благотворно сказываются на обменных процессах, нормализуют выделение кожного сала, уменьшают или полностью устраняют сухость кожи.

Органические кислоты. Борются со свободными радикалами, которые разрушительным образом сказываются на коже. Также эти кислоты способствуют образованию тонкой, невидимой пленки на поверхности кожи, благодаря чему увеличивается уровень защиты от вредного воздействия внешних факторов.

Какие овощи используются в косметологии

Список достаточно большой.

Это:

Огурцы

Хрен

Тыква

Чеснок

Лук

Шпинат

Томаты

Капуста

Картофель и многое другое.

Использоваться они могут как для домашнего применения, так и в промышленных масштабах для производства натуральной косметики.

Если готовить маски и кремы самостоятельно, в интернете можно найти огромное количество различных рецептов с пошаговой инструкцией.