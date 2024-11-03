Технология строительства бассейнов во дворе частного дома

Бассейны давно стали привычными для загородных домов, если позволяет площадь участка или усадьбы. Дороже всех вариантов, но и самым основательным является стационарный бассейн, построенный профессионально специализированной компанией, с оборудованием и гидротехническими расчетами.
При большом бюджете на участке строят крытые бассейны с панорамными окнами. Временными на сезон будут каркасные сооружения. И почти разовыми – надувные для детей.
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Виды бассейнов для усадьбы
Существует три типа таких сооружений для личного пользования на участках: надувного, каркасного и стационарного типов.
Надувные
Это дешевый вариант, когда мало места возле дома.
Их размеры сильно ограничены: диаметр круглого бассейна 1-4 м. Реже они прямоугольные (квадратные). Почти всегда приобретаются для детей. Им достаточно такого объема, чтобы поиграть в полной безопасности, не боясь удариться и получить травму. Выбрав любое место, чтобы привести его в готовность, достаточно накачать насосом.
Каркасный бассейн
Его выгода – в отсутствии земляных работ, он устанавливается на поверхности.
Строится металлический каркас, а в него устанавливается пластиковая чаша, после чего закрепляется в каркасе. Снаружи подключается насос с фильтром. Размеры максимальные таких конструкций – до 5-10 м, при глубине около 1,3 м. Они тоже не травматичные. Если правильно эксплуатировать, они прослужат до 10 лет.
Классический бассейн
Стационарные сооружения устраиваются в котловане с исполнением всех строительных норм, с расчетами гидротехники и оборудования.
С фильтрацией, освещением и подогревом, а также дополнительными функциями джакузи. Обязательно потребуется проект для всех расчетов.
Они бывают:
- Скиммерными – с небольшим подводным квадратным (круглым) устройством. Оно нужно для сбора грязи сверху, очистки и возврата с подогревом.
- Переливными. Более дорогая версия.
- Вода наливается по борта. Очистка – со специальными желобами вдоль периметра, куда выталкивается грязная вода.
В классических бассейнах устраивается донный слив. В них уже получится плавать.
Строительство
В проекте с расчетами коммуникаций определяется форма, количество скиммеров, сливов, форсунок, прожекторов.
Первым роется котлован с габаритами по проекту, учитывая размеры опалубки.
Следующие – коммуникации.
Подводятся три трубы – для скиммера с фильтрацией, донного слива, и впуска воды в бассейн. Для аттракционов прокладываются трубы дополнительно.
Сливы подключаются к канализации, септику или локальным очистным сооружениям, рассчитанным на объем переработки 40-100 м.
При небольших объемах устраивают дренажные канавы. Для переливной конструкции устраивается дренаж периметра.
На дно подсыпается щебень, после чего устраивается каркас из арматуры 12 мм с ячейками 200×200 мм.
С выпусками для стен.
Заливается бетон на дно 200 мм. После этого монтируется арматурный каркас стен с такой же сеткой. Оборудуются закладные под коммуникации. Опалубка выстраивается для стен 250 мм. Тоже заливается бетоном.
Когда бетон созрел, выполняют чистовую отделку – оштукатуриванием, потом плиткой или мозаикой. Вместо этого используется напаивание пленки, или акриловое напыление со сроком службы 20 лет.
После отделки подключается электричество, подводится водопровод, и ветка нагрева воды от котла.
Подключаются фильтры. Проводится испытание систем, и бассейн готов к эксплуатации.