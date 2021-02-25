Топ-5 интересных игр на Андроид. Узнайте о лучшем игровом контенте для смартфонов.
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Топ-5 интересных игр на Андроид

25 февраля 2021

Современные смартфоны представляют собой мощные компьютеры, обладающие специальными процессорными ядрами для обработки визуальных эффектов и видеоускорителями. Такие платформы позволяют запускать игровой контент, который по своему содержанию ничуть не уступает портативным консолям прошлого. Операционная система Android – одна из самых распространённых. Большая часть разработчиков видеоигр для мобильных платформ ориентируется именно на эту ОС.

На сайте apkgames.ru Вы сможете найти массу интересных игр, доступных для скачивания. Ниже перечислим топ из 5 игр, определенно заслуживающих оказаться на Вашем смартфоне.

Симулятор ЗИЛ 130

Симулятор ЗИЛ 130

Эта игра делает упор именно на симуляцию. Речь идёт об управлении грузовика, которое соотносится во многом с реальностью. Игроку предстоит научиться управлять легендарным грузовиком – парковать, двигаться в потоке и т.д.

Предполагается несколько направлений действия – доставка грузов в городе, езда по пересечённой местности, прокачка грузовика и т.д. После достижения определённого уровня репутации, игрок получает возможность открыть собственную транспортную компанию.

Drag Racing: Уличные гонки

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Эта игра выполнена в лучших традиция Need for Speed. А именно, на выбор игрока доступна масса автомобилей – от немецкой классики уличных гонок, до легендарных автомобилей JDM.

Существует развитая система прокачки автомобилей: двигатель, ходовая часть, трансмиссия, визуальные улучшения кузова и т.д. Цель игрока – победа в драг-рейсе. Речь идёт о гонках по прямой с дистанцией в четверть мили.

War Thunder

War Thunder

Прелесть этой игры заключена в огромном количестве самолётов, доступных для игрока. Здесь их более 300 штук. Доступны различные модификации. Благодаря ним, каждый игрок сможет собрать практически свой собственный самолёт.

Сражения в игре ведутся в режиме реального времени. Развита система повреждений. При повреждении хвостового оперения или крыльев, манёвренность воздушного судна страдает. Нередко вражеские пули повреждают двигатель самолёта и тяга силовой установки начинает падать. Цель игры, уничтожить команду противника или её пункт снабжения.

Эмулятор Dendy

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Dendy (клон Famicom) – первая игровая приставка, которая стала легендарной. Дети 90-х обожали её. Сегодня, благодаря эмулятору на Андроид каждый может вернуться в детство. Преимуществом эмулятора является возможность игры в любые картриджи – от Super Mario Brothers до Alladin и Terminator.

Mortal Kombat 5

Файтинг, который до сих пор задаёт стандарты жанра. Теперь он доступен и на мобильных платформах (смартфонах). Всё же те сочные добивания противника (фаталити). Любимые герои позволят убить 5-10 минут с максимальным удовольствием.

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