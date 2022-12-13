Роль зубов в нашем облике. Рассказывает стоматолог Капил Кхурана

Зубы играют огромную роль в облике человека и его восприятии окружающими. О том, как они меняют наш внешний вид, рассказывает действующий специалист Европейского общества эстетической стоматологии, член Американской академии эстетических стоматологов Капил Кхурана.

Во-первых, зубы имеют самое прямое отношение к нашей мимике. Улыбка выглядит более обаятельной, если виднеющиеся при ней зубы красивые и здоровые.

Капил Кхурана объяснил, что порой люди пытаются поджимать губы, пряча дефекты зубов. Это заметно, и человек при этом выглядит неуверенным в себе.

Во-вторых — влияют на дикцию. «Помимо того, что при разговоре состояние передних зубов становится очевидным, отсутствие некоторых зубов может приводить к искажению речи, например, шепелявости» — пояснил стоматолог.

Также через зубные щели могут непроизвольно «вылетать» слюни при разговоре и смехе.

В-третьих, от прикуса зависит гармоничность лица. Капил Кхурана рассказал, что существует правило, согласно которому лицо имеет 3 равные зоны — верхняя, средняя, нижняя. «При неправильном прикусе положение верхней и нижней челюсти относительно друг друга может меняться.

Это влечёт за собой увеличение или уменьшение нижней трети лица. И то, и другое выглядит неэстетично» — отметил эксперт.

В четвертых, отсутствие зубов могут сделать непривлекательными как отдельные черты лица, так и лицо в целом. Капил Кхурана уверен, что оно может привести к появлению морщин, выраженности носогубных складок, впалым щекам, развитию выступающего подбородка. Также выпирающие зубы могут делать некрасивой форму губ.

Какой вывод можно сделать? Цвет, размер, форма зубов и прикус существенно влияют на внешний вид лица в целом.

И как минимум с помощью красивой улыбки можно помолодеть на 5-7 лет! Подробнее на сайте https://drkapil.ru/

Выходец из врачебной индийской семьи, Капил Кхурана получил блестящее образование в разных странах мира (Великобритании, Америке, Японии), и много лет успешно применяет полученные знания в России. Его наставниками были стоматологи с мировым именем.

Например, лучший реставратор Японии и один из лучших специалистов в данном направлении в мире, профессор Токийского Университета и создатель композитного материала Estelite Asteria Нобору Такахаши А еще профессор кафедры ортопедической стоматологии Нью-Йоркского университета Наргиз Шмидт. Капил Кхурана применяет в своей практике все лучшие новинки современной стоматологии.