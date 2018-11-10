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Что должно быть в уголке покупателя

10 ноября 2018

Потребителем различных товаров и услуг является обычный гражданин, отношения с фирмами, которые являются поставщиками этих товаров и услуг, регулируются законодательством. Законом предусмотрено наличие на каждой точке сбыта, соответствующих документов.
Что должно быть в уголке покупателя
Наличие всех необходимых документов на одном месте или стенде называют уголком потребителя. Данный стенд уголок покупателя должен быть в открытом доступе, чтобы вся необходимая информация для покупателя была на виду.

Законом не разработан четкий и точный перечень всех необходимых документов, но отсутствие некоторых из главных документов чревато серьезными последствиями со стороны органов, которые контролируют данный процесс.

Информационный стенд

Рассмотрим основные документы, наличие которых обязательно.

Список:

  • закон о защите прав потребителей (копия). Допускается распечатка данного нормативного акта, но лучше разместить на доске официально изданную брошюру, которая продается в книжных магазинах;
  • в случае наличия на деятельность лицензии, то ее копию также необходимо предоставить для общего виденья;
  • ксерокопия документа, который подтверждает регистрацию;
  • товар или же услуга должны соответствовать санитарным требованиям, поэтому нужно копия разрешения от Роспотребнадзора;
  • книга отзывов и предложений покупателей. Его наличие не обязательно в уголке, но потребителя нужно проинформировать о том, где данная книга находится. Каждый покупатель может в любое время попросить ее, и руководство обязано выдать данный документ. Никто не может препятствовать потребителю, ознакомиться с ней, и сделать в ней запись;
  • схема эвакуации и план пожарной безопасности. Их можно оформить отдельно или же расположить на уголке;
  • контактные данные организации, под контролем которой находится деятельность предприятия. Наличие этой информации обязательно. Этот документ, насколько важен, что его можно увидеть даже в общественном транспорте;
  • перечень граждан, которых должны обслуживать без очереди;
  • если предприятие занимается предоставлением услуг, информация о данных услуг и их правильном выполнении.
Что должно быть в уголке покупателя

Оформление информационной доски

Четкой инструкции и правил о том, какой должен быть внешний вид уголка, в законе нет. Существует просто общепринятое правило размещать данный информационный стенд при входе на самом видном месте.

Также обязательной указывается информация о запрете продажи алкоголя и сигаретных изделий несовершеннолетним.



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