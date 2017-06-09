Как сохранить флеш игру с сайта?

Стоит ли говорить о том, что технология Flash уже считается устаревшей. Всё больше сайтов перестают поддерживать её в принципе. Более того, разработчики браузеров больше не хотят внедрять Flash, как изначально установленное дополнение. Другими словами, сохраняется вероятность того, что в один прекрасный день открыть любимую игру ребёнку в принципе не получится.

Кстати говоря, играть в ио игры сегодня можно абсолютно бесплатно и не утруждая себя регистрацией. В нижеприведённой статье будут представлены рекомендации, которые обеспечат возможность сохранения флеш-игры на компьютер.

Стоит ли вообще пытаться сохранить флеш-игру?

Суть заключается в следующем, в Интернете быть может с флешем и имеются конкретные проблемы, которые с течением времени будут лишь нарастать. Но операционная система Windows подобных неурядиц в принципе не имеет.

А это означает, что пока имеется возможность, резонно скачать любые флеш-игры, чтобы в любое время запустить их в оффлайне. Для этого существует два способа:

быстрый;

долгий.

Быстрый подразумевает некоторое знание HTML, а долгий – использование специализированного сервиса для поиска всех необходимых элементов на странице в автоматическом режиме.

Итак, сохраняем флеш-игру быстро. Для этого переходим в браузере на любимую игру и ожидаем, пока она полностью прогрузится и запустится. Теперь правой кнопкой кликаем по диалоговому окошку игры и выбираем пункт «Просмотреть код страницы».

Здесь и начинается основная сложность. Необходимо найти ссылку, которая позволят скачать игру к себе на компьютер. Поиск безусловно поможет. Для этого зажимаем сочетание клавиш Ctrl+F и в строке пишем следующее «.swf».

Как правило, ссылка на игру заключена в теги <iframe>. Правой кнопкой кликаем по найденной ссылке и выбираем «Сохранить ссылку как». После этого автоматически стартует скачивание с игрой.

Долгий путь, который подойдёт для каждого

В этом случае придётся воспользоваться специальным сайтом, который всю вышеозначенную работу проделает за Вас. Сложность будет заключаться в том, чтобы добраться до функционала сайта.

Постольку-поскольку он бесплатный, то на нём будет огромное количество рекламы, попандеров и андеркликов. Но если Вам удастся вставить адрес страницы с флеш-игрой в стройку и нажать «Анализировать», то в результатах будут представлены ссылки на имеющиеся элементы на странице. Необходимо лишь найти ссылку, которая заканчивается на .swf и точно также сохранить её.

Наиболее популярным сайтом для означенных целей считается http://file2hd.com/.

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В видео наглядно будет продемонстрирована методика скачивания флеш-игры к себе на компьютер: