Типовые поломки компрессоров и методы их ремонта. Узнайте о профессиональном подходе к ремонту компрессорного оборудования.
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Типовые поломки компрессоров и методы их ремонта

14 апреля 2023

Компрессорное оборудование при эксплуатации в силу особенностей своего предназначения, конструктива подвергается внушительным нагрузкам. Критически важно иметь возможность не только контролировать штатную работу, но и оперативно диагностировать возникающие поломки. Прямой задачей пользователя компрессорного оборудования является недопущение простоев техники.

Даже минимальная информация об отклонениях в работе воздушных компрессоров может стать основанием для проведения глубокой диагностики. В пример можно привести возникновение посторонних звуков при работе, длительный набор рабочего давления, очевидно повышенный уровень вибрации компрессора и т.д.

Диагностика компрессорного оборудования

Диагностика компрессорного оборудования

Диагностические мероприятия могут быть эксплуатационными (проводятся ежедневно обслуживающим персоналом) и инженерными. Инженерная диагностика проводится в случае, когда уже ясно, что оборудование работает некорректно.

Типичный подход к инженерной диагностике:

  • внешний осмотр компрессора;
  • проверка каждого из режимов работы;
  • проверка клапанов;
  • замеры тока и напряжений;
  • оценка состояния ремней;
  • замер уровня вибрации;
  • визуальный осмотр шлангов;
  • оценка состояния фильтров;
  • проверка системы сброса конденсата.

Время проведения диагностики зависит от размеров и мощности компрессорного оборудования. В любом случае инженерная диагностика требует не менее одного часа.

После завершения диагностических мероприятий, профессионалы составляют дефектную ведомость, куда вносят не только найденные неисправности, но и рекомендации по их устранению.

Самые частые неполадки компрессорного оборудования

Самые частые неполадки компрессорного оборудования

Компрессор запускается, но при этом не выходит в загрузку à причина неисправности заключается в электромагните. В равной степени вероятны неисправности в клапане мин.давления и в шланге, который отвечает за пневматическое управление.

Компрессор запускается, выходит в загрузку и тут же отключается à вероятно, неисправен соленоид (подлежит замене).

Струя воздуха из компрессора насыщена влагой (компрессор «плюётся») à вышел из строя отводчик конденсата. Вполне возможно, что просто забился сливной шланг.

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В видео мастер комментирует процедуру технического обслуживания винтового компрессора ALUP ALLEGRO:



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