Как сделать световую вывеску на фасад
да придет идея думающему

Как сделать световую вывеску на фасад

26 января 2023

Вывески на фасадах стали привычным атрибутом оформления зданий. Такие вывески носят как информационный характер, так и являются эффективным маркетинговым инструментом. Особое место среди разнообразных фасадных вывесок занимают светящиеся конструкции, способные максимально эффективно привлекать к себе внимание.

Производством световых вывесок в Москве занимается рекламное производство "Громкое Имя".

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Виды световых вывесок

Высокотехнологичное оборудование, используемое для изготовления световых вывесок на фасад, позволяет создавать конструкции практически любых форм и размеров, применяя разнообразные варианты декоративного оформления.

Наиболее востребованными являются следующие разновидности световых фасадных вывесок.

  • Объемные буквы. Материалом изготовления являются оргстекло, акрил, нержавеющая сталь, дерево или ПВХ. Декорирование вывесок осуществляется при помощи пленки оракал, что обеспечивает максимальную насыщенность цвета. Источником света являются светодиодные ленты, расположенные внутри вывески.
  • Лайтбоксы. Световая конструкция представляет собой плоский или объёмный каркасный короб, излучающий свет изнутри с тыльной, лицевой или торцевой стороны. Материалом изготовления лицевой стороны вывески является акрил или поликарбонат, подсветка осуществляется при помощи светодиодных, люминесцентных или неоновых ламп.
  • Двухсторонняя консоль. Вывеска имеет торцевое крепление и изготавливается в форме объемного пластикового короба. Конструктивно вывеска схожа с лайтбоксом, но крепление двухсторонней консоли осуществляется перпендикулярно фасаду.
  • Неоновые вывески. Несмотря на сравнительно высокую стоимость неоновых конструкций, использование таких фасадных вывесок считается одним из наиболее продуктивных способов привлечения внимания. Источником подсветки являются неоновые трубки, относительно новым инновационным решением является использование гибкого LED-неона.

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Особенности изготовления и монтажа

Изготовление световой вывески и ее установка на фасад имеют ряд особенностей исходя из различий устройства освещения и используемого материала.

Существуют четыре основных разновидности конструкций:

  • Фронтальная – лицевая часть вывески изготовлена из жидкого акрила, корпус – из алюминия, изображение нанесено на композитную подложку, освещается только фронтальная часть вывески;
  • Торцевая – борта и лицевая часть выполнены из акрила, освещаться может только торцевая часть или одновременно торцевая и лицевая сторона;
  • Контражурная – борта изготовлены из алюминия, лицевая часть – из полистирола, элементы освещения расположены в задней части конструкции, что позволяет освещать непосредственно фасад.

При выборе световой вывески на фасад важно учитывать не только дизайн и качество подсветки, но и материал изготовления – он должен быть легким, прочным, надежным и устойчивым к погодным изменениям.

Установка и подключение освещения должно осуществляться только специалистами с соответствующей квалификацией. Монтаж конструкции осуществляется с учетом показателей ветровой нагрузки, материала фасада и других ключевых факторов.



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