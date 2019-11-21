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Как проходит демонтаж деревянного дома

21 ноября 2019

Бывают случаи, когда деревянный дом уже не поддаётся ремонту и самым правильным решением будет-разобрать его и на его месте построить новый дом, красивее и добротнее старого дома. Однако, сделать это не так уж и просто, демонтаж дома лучше доверить профессионалам. Если нужно, позвать кого-то на помощь или воспользоваться услугами компании, занимающейся подобными работами.

Особенности демонтажа отслуживших свой срок эксплуатации деревянных зданий.

В зависимости от размеров, а также состояния дома можно попробовать разобрать его самому, воспользовавшись помощью соседей или родственников, или пригласить специализированную компанию, имеющую в своём распоряжении необходимые инструменты и механизмы для выполнения демонтажа, а также транспортные средства для вывоза деревянных частей дома на утилизацию.

В процессе выполнения демонтажных работ, бывают опасные моменты, возможные при падении прогнивших:

  • брёвен;
  • балок;
  • стропил;
  • досок;
  • и других элементов здания.

Поэтому при проведении таких работ следует соблюдать особую осторожность и позвать на помощь достаточное количество людей.

Известны такие способы выполнения демонтажных работ:

  • полностью автоматизированный;
  • комбинированный;
  • и ручной способ.

Способ проведения демонтажных работ, в основном, зависит:

  • месторасположения земельного участка;
  • размеров строения:
  • состояния дома и как следствие-сложности ситуации.

Когда дом обладает небольшими размерами и не сильно прогнивший, можно попытаться разобрать его самому.

Однако, если состояние дома критическое и существует большая степень риска падения каких-либо конструкций дома, даже и не пробовать разбирать дом самому, в противном случае не исключено травмирование различной степени.

Порядок проведения демонтажных работ.

Проведение демонтажных работ, в основном, зависит от следующих условий:

  • периметра здания, подлежащее демонтажу;
  • типа здания и в немалой степени от материалов применённых при его сооружении;
  • состояние подъездных путей для проезда грузоподъёмной техники;
  • наличие рядом других построек, не подлежащих демонтажу;

Все эти факторы необходимо предусмотреть перед выполнением демонтажных работ и соответственно этим факторам выбирать способ демонтажных работ. Самое главное-при демонтажных работах соблюдать правила безопасности и быть осторожным.



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