Как проходит демонтаж деревянного дома

Бывают случаи, когда деревянный дом уже не поддаётся ремонту и самым правильным решением будет-разобрать его и на его месте построить новый дом, красивее и добротнее старого дома. Однако, сделать это не так уж и просто, демонтаж дома лучше доверить профессионалам. Если нужно, позвать кого-то на помощь или воспользоваться услугами компании, занимающейся подобными работами.
Особенности демонтажа отслуживших свой срок эксплуатации деревянных зданий.
В зависимости от размеров, а также состояния дома можно попробовать разобрать его самому, воспользовавшись помощью соседей или родственников, или пригласить специализированную компанию, имеющую в своём распоряжении необходимые инструменты и механизмы для выполнения демонтажа, а также транспортные средства для вывоза деревянных частей дома на утилизацию.
В процессе выполнения демонтажных работ, бывают опасные моменты, возможные при падении прогнивших:
- брёвен;
- балок;
- стропил;
- досок;
- и других элементов здания.
Поэтому при проведении таких работ следует соблюдать особую осторожность и позвать на помощь достаточное количество людей.
Известны такие способы выполнения демонтажных работ:
- полностью автоматизированный;
- комбинированный;
- и ручной способ.
Способ проведения демонтажных работ, в основном, зависит:
- месторасположения земельного участка;
- размеров строения:
- состояния дома и как следствие-сложности ситуации.
Когда дом обладает небольшими размерами и не сильно прогнивший, можно попытаться разобрать его самому.
Однако, если состояние дома критическое и существует большая степень риска падения каких-либо конструкций дома, даже и не пробовать разбирать дом самому, в противном случае не исключено травмирование различной степени.
Порядок проведения демонтажных работ.
Проведение демонтажных работ, в основном, зависит от следующих условий:
- периметра здания, подлежащее демонтажу;
- типа здания и в немалой степени от материалов применённых при его сооружении;
- состояние подъездных путей для проезда грузоподъёмной техники;
- наличие рядом других построек, не подлежащих демонтажу;
Все эти факторы необходимо предусмотреть перед выполнением демонтажных работ и соответственно этим факторам выбирать способ демонтажных работ. Самое главное-при демонтажных работах соблюдать правила безопасности и быть осторожным.